"Все, как ты хотел": Кароль почтила память покойного мужа

Кароль тяжело пережила смерть мужа / Соцсети

Украинская певица Тина Кароль в субботу, 14 августа, опубликовала в Instagram фото своего покойного мужа Евгения Огира и добавила к нему трогательную подпись.

В этот день Евгению мог бы исполниться 41 год. Однако он скончался 28 апреля 2013 года от рака желудка.

В своем сторис певица выложила архивный снимок мужа, которому опиралась на плечо. Тина предстала с короткими кудрявыми волосами и написала короткий текст:

"Я молодец, я знаю... Все, как ты хотел... С днем рождения, Вечность", - отметила певица.

Напомним, Тина Кароль и Евгений Огир поженились в 2008 году. Спустя несколько месяцев певица у них появился первенец Вениамин. Однако позже у Евгения диагностировали рак желудка. 28 апреля 2013 года он скончался.

Ранее Тина опубликовала фото Евгения с крошечным Вениамином на руках, и подписала фото: "Ты улыбаешься мне в вечности. Я принадлежу тебе в бесконечности".