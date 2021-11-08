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"На 10 лет моложе": Джамала залюбовала сеть домашним фото без макияжа

8 ноября 2021, 19:23

Звезда не боится представать перед камерами без макияжа и смело демонстрирует натуральную красоту.

Джамала
Джамала без макияжа показала свою естественную красоту / instagram.com/jamalajaaa/

Поклонники обожают "настоящие" фото своих кумиров, без фотошопа и макияжа. Поэтому к таким кадрам всегда приковано особое внимание. Популярная украинская певица Джамала очаровала поклонников своей природной красотой.

Поскольку в столице суровый карантин, то звезда большую часть времени проводит дома с самыми родными. А в социальных сетях радует поклонников новыми снимками. На фото артистка позировала со своим домашним любимцем – собачкой.

"На тот случай, если вы вдруг забыли, что у меня есть еще собака", – подписала фото исполнительница. Также для фото артистка надела домашний лук: красный свитер и голубые джинсы.

Примечательно, что Джамала – одна из немногих, кто не боится появляться на публике без косметики и прически. Впрочем, фанаты не устают засыпать звезду комплиментами, отмечая, что артистка обладает естественной красотой.

Джамала
Джамала с домашним любимцем / instagram.com/jamalajaaa
Джамала
Джамала с домашним любимцем / instagram.com/jamalajaaa

Звезды без макияжа:

Напомним, что в 7 выпуске проект "Танцы со звездами" покинули Джамала и Антон Нестерко. По словам певицы, она не жалеет об участии в проекте, ведь шоу дало ей возможность испытывать себя.

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Джамала без макияжа новости шоу бизнеса
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