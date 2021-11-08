"На 10 лет моложе": Джамала залюбовала сеть домашним фото без макияжа

Джамала без макияжа показала свою естественную красоту / instagram.com/jamalajaaa/

Поклонники обожают "настоящие" фото своих кумиров, без фотошопа и макияжа. Поэтому к таким кадрам всегда приковано особое внимание. Популярная украинская певица Джамала очаровала поклонников своей природной красотой.

Поскольку в столице суровый карантин, то звезда большую часть времени проводит дома с самыми родными. А в социальных сетях радует поклонников новыми снимками. На фото артистка позировала со своим домашним любимцем – собачкой.

"На тот случай, если вы вдруг забыли, что у меня есть еще собака", – подписала фото исполнительница. Также для фото артистка надела домашний лук: красный свитер и голубые джинсы.

Примечательно, что Джамала – одна из немногих, кто не боится появляться на публике без косметики и прически. Впрочем, фанаты не устают засыпать звезду комплиментами, отмечая, что артистка обладает естественной красотой.

Джамала с домашним любимцем / instagram.com/jamalajaaa

Джамала с домашним любимцем / instagram.com/jamalajaaa

Звезды без макияжа:

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина знаменита своими яркими сценическими образами с эффектным гримом. Однако она не стесняется показывать себя настоящей.

Настя Каменских во время карантина отдыхает не только от гастролей и насыщенного графика, но и от косметики.

55-летняя Ольга Сумская также не смущается появляться на публике без макияжа. Известно, что актриса является поклонницей как физических упражнений, так и сбалансированного питания.

Напомним, что в 7 выпуске проект "Танцы со звездами" покинули Джамала и Антон Нестерко. По словам певицы, она не жалеет об участии в проекте, ведь шоу дало ей возможность испытывать себя.