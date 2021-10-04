Ольга Сумская без макияжа показала, как следит за фигурой

Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская всегда тщательно следит за своим внешним видом.

И удается это ей просто великолепно!

55-летняя артистка не смущается появляться на публике без макияжа.

Также она делится со своими поклонниками в Instagram успехами на бьюти-поприще.

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Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком / instagram.com/olgasumska

В своих свежих сторис Сумская раскрыла комбинацию упражнений, которые позволяют ей держать тело в тонусе.

Артистка предпочитает комплексный подход к физическим нагрузкам для проработки нескольких зон сразу: рук, ног и корпуса.

Доброе утречко! Кто где, а мы – на спортивной площадке. Тут подгавкивают Джесси и Жасмина, ну а я делаю упражнения на пресс, руки и приседания. Вперед!

На утреннюю тренировку Ольга Сумская вышла без макияжа, в очках с черной оправой, кепке в черно-голубых цветах, худи в тон, и ветровке. Волосы актриса собрала в хвост.

Ольга Сумская на утренней тренировке / instagram.com/olgasumska

Сопровождали артистку ее любимые питомицы – собачки Джесси и Жасмина.

Читайте также"Караулили возле дома": Сумская рассказала, как ее преследовал "неадекват"Известно, что актриса является поклонницей как физических упражнений, так и сбалансированного питания. В программе "Твой день" на 1+1 Сумская поделилась рецептом удивительного тыквенного крем-супа.