С утра и без макияжа: Настя Каменских впечатлила естественной красотой

Настя Каменских вместе с Потапом путешествует по Эмиратам. / instagram.com/kamenskux/

Популярная певица во время карантина отдыхает не только от гастролей и насыщенного графика, но и от косметики. Настя Каменских вместе со своим мужем, украинским певцом и продюсером Потапом, наслаждается отдыхом в Объединенных Арабских Эмиратах и поражает неувядающей красотой.

После того как Настя примерила традиционный арабский наряд, в ее инстаграме появились фото, на которых звезда предстала в белом облегающем платье. При этом на лице звезды не было ни грамма макияжа.

"Доброе утро. Ловите поцелуй, и пусть ваши выходные будут самыми сладкими", – пожелала своим поклонникам Настя Каменских.

Примечательно, что певица – одна из немногих, кто не боится появляться на публике без косметики и прически. Впрочем, фанаты не устают засыпать звезду комплиментами, отмечая, что артистка обладает естественной красотой.

Каменских показала, как выглядит без макияжа / Фото с инстаграма звезды

Каменских показала, как выглядит без макияжа. / Фото с инстаграма звезды

Напомним, сейчас Каменских счастлива в браке с Потапом. Артисты много лет выступали в дуэте, не рассказывая о своем тайном романе.

В одном из недавних интервью Потап признался, что мечтает о ребенке от Каменских, а вот Настя рассказала о том, что давно не занималась спортом и планирует вернуться к занятиям.