"Я депутатский сынок, а Настя – проститутка": Потап рассказал, что о них с Каменских говорили люди

Потап поделился забавными "фактами", которые слышал о себе и своей жене / скриншот

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко признался, что его называли сыном депутата. Насти Каменских повезло еще меньше - свою будущую жену он видел в списке девушек легкого поведения.

По словам артиста, кто-то распространял слухи, что Настя – элитная проститутка из Одессы. О себе он также слышал забавный "факт", признался Потап в программе "Позаочі"

"Люди придумывали, что я какой-то депутатский сынок, а Настя – проститутка из Одессы. Я видел каталог, где были артистки и цены за ночь, типа Даша Астафьева, Настя Каменских и Вера Брежнева", – поделился Потап.

В шутку Потап решил разыграть эту ситуацию.

Читайте такжеКаменских покорила изгибами в платье с глубоким декольте и пикантным разрезом"А можно заказать их?" Мне знакомый из Одессы говорит: "Да, можно. Они же еще поют, и можно с ними провести ночь". Вот такая история. Я видел свою будущую жену в списке элитных проституток. Может, она мне что-то не говорит? Это шутка! Шутка. Это шутка!", — поделился Потап.

Ранее мы писали, что украинская певица Настя Каменских обнародовала в своем инста-блоге очень сексуальный кадр. На снимке звезда позировала в черном кожаном платье длины миди, которое полностью закрывало верх и дело акцент на ее ногах.