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"Позор обоим": Настя Каменских показала игривое фото с Потапом

28 сентября 2021, 02:50

Исполнительница позировала в белом раздельном купальнике, повернувшись боком к камере.

Настя Каменских
Настя Каменских обнародовала новое фото / пресс-служба канала Украина

Популярная певица Настя Каменских показала в Instagram пикантный снимок, на котором предстала рядом с мужем Потапом.

Исполнительница позировала в белом раздельном купальнике, повернувшись боком к камере. В этот момент ее супруг сделал вид, что пытается ударить Настю по ягодицам.

"Morning greetings (утреннее приветствие)", – подписала фото звезда.

Многим поклонникам пары не понравился кадр и они обвинили Каменских в вульгарности.

"Да чего же она все время голая то?", "Ну и что красивого в этом фото?", "Настя стала очень вульгарная", "Шире Потапа", "Наверное, для артиста это значимое фото", "Дальше будет порно. Позор обоим", – написали фанаты.

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Ранее Главред писал о том, что певица Настя Каменских обнародовала в своем инста-блоге очень сексуальный кадр. На снимке звезда позирует в черном кожаном платье длины миди, которое полностью закрывает верх и делает акцент на ногах.

Образ NK дополнили массивные золотые сережками и кольцами. Также она сделала необычную прическу, низкий хвост с начесом, и нанесла яркий макияж в стиле смоки-айс. "Черная пантера вернулась", – подписала фото Каменских.

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Потап и Настя Настя Каменских Потап новости шоу бизнеса
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