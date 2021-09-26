"Черная пантера вернулась": Настя Каменских в кожаном платье похвасталась аппетитными формами

Каменских предстала в секси-образе / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских обнародовала в своем инста-блоге очень сексуальный кадр. На снимке звезда позирует в черном кожаном платье длины миди, которое полностью закрывает верх и делает акцент на ногах.

Образ NK дополнили массивные золотые сережками и кольцами. Также она сделала необычную прическу, низкий хвост с начесом, и нанесла яркий макияж в стиле смоки-айс. "Черная пантера вернулась", – подписала фото Каменских.

"Богиня", "Самая красивая и самая лучшая", "Огонь", "Шикарная", – подписчики Насти расщедрились на комплименты в комментариях и наставили более 75 тысяч лайков.

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

Кто такая Настя Каменских

Настя Каменских – это украинская певица, которая обрела популярность, выступая в дуэте с Потапом. 10 лет пара завоевывала сердца зрителей, а потом группа распалась. Потап начал более активно заниматься своей группой MOZGI, а Настя ушла в сольное плаванье под псевдонимом NK.

Летом 2020 года звезда представила свой первый сольный испаноязычный альбом Eclеctica.

В мае 2019 года Потап и Настя Каменских поженились. Они живут в собственном частном доме под Киевом. По соседству с ними живут Юрий Горбунов и Катя Осадчая.