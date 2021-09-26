"Черная пантера вернулась": Настя Каменских в кожаном платье похвасталась аппетитными формами

Певица предстала в соблазнительном образе, которое полностью закрывает верх и делает акцент на ногах.
Украинская певица Настя Каменских обнародовала в своем инста-блоге очень сексуальный кадр. На снимке звезда позирует в черном кожаном платье длины миди, которое полностью закрывает верх и делает акцент на ногах.
Образ NK дополнили массивные золотые сережками и кольцами. Также она сделала необычную прическу, низкий хвост с начесом, и нанесла яркий макияж в стиле смоки-айс. "Черная пантера вернулась", – подписала фото Каменских.
"Богиня", "Самая красивая и самая лучшая", "Огонь", "Шикарная", – подписчики Насти расщедрились на комплименты в комментариях и наставили более 75 тысяч лайков.
Кто такая Настя Каменских
Настя Каменских – это украинская певица, которая обрела популярность, выступая в дуэте с Потапом. 10 лет пара завоевывала сердца зрителей, а потом группа распалась. Потап начал более активно заниматься своей группой MOZGI, а Настя ушла в сольное плаванье под псевдонимом NK.
Летом 2020 года звезда представила свой первый сольный испаноязычный альбом Eclеctica.
В мае 2019 года Потап и Настя Каменских поженились. Они живут в собственном частном доме под Киевом. По соседству с ними живут Юрий Горбунов и Катя Осадчая.