Скандал на Евровидении 2025: Украину и Израиль обвинили в махинациях

Кратко
- В Испании высказались о Евровидении 2025
- Какое решение они приняли
Сегодня, 19 мая, стало известно, что в Испании обвинили Украину и Израиль в махинациях во время голосования в финале Евровидения 2025.
Как сообщает verTele, в эфире испанского вещателя предположили, что результаты Ziferblat и Юваль Рафаэль не честные, ведь Украина и Израиль находятся в состоянии войны. Напомним, Юваль заняла второе место на конкурсе, Ziferbla девятое, а Испания - двадцать четвертое.
Испания уже даже обратилась к Европейскому языковому союзу, чтобы проверили, честно ли подсчитали голоса зрителей.
"RTVE предлагает начать дебаты по телеголосованию, чтобы оценить, является ли текущий способ его проведения лучшим. Вещатель считает, что на телеголосование влияют нынешние вооруженные конфликты, из-за чего музыкальные соревнования теряют свою культурную сущность", - отмечено в сообщении.
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Евровидение 2025 - последние новости
Отметим, как сообщал Главред, победитель Евровидения 2025 - певец JJ с песней "Wasted Love" - покорил еврофанов необычны голосом с широким диапазоном. А сама песня о личном опыте безответной любви певца.
А также в прямой эфир Евровидения 2025 включалась представительница Украины участница Евровидения 2024 – Jerry Heil. По словам артистки, 12 баллов Украина отдала Германии. Между тем, ни одна из стран не дала Украине наивысший балл.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray, и заняла 9 место. Победителем стал JJ из Австрии с песней "Wasted Love".
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