Скандал на Евровидении 2025: Украину и Израиль обвинили в махинациях

В Испании поставили под сомнения честность результатов голосования.

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Евровидение 2025 - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Кратко

В Испании высказались о Евровидении 2025

Какое решение они приняли

Сегодня, 19 мая, стало известно, что в Испании обвинили Украину и Израиль в махинациях во время голосования в финале Евровидения 2025.

Как сообщает verTele, в эфире испанского вещателя предположили, что результаты Ziferblat и Юваль Рафаэль не честные, ведь Украина и Израиль находятся в состоянии войны. Напомним, Юваль заняла второе место на конкурсе, Ziferbla девятое, а Испания - двадцать четвертое.

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Испания уже даже обратилась к Европейскому языковому союзу, чтобы проверили, честно ли подсчитали голоса зрителей.

Евровидение 2025 / фото: скрин видео

"RTVE предлагает начать дебаты по телеголосованию, чтобы оценить, является ли текущий способ его проведения лучшим. Вещатель считает, что на телеголосование влияют нынешние вооруженные конфликты, из-за чего музыкальные соревнования теряют свою культурную сущность", - отмечено в сообщении.

Евровидение, Украина на Евровидении / инфографика: Главред

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Евровидение 2025 - последние новости

Отметим, как сообщал Главред, победитель Евровидения 2025 - певец JJ с песней "Wasted Love" - покорил еврофанов необычны голосом с широким диапазоном. А сама песня о личном опыте безответной любви певца.

А также в прямой эфир Евровидения 2025 включалась представительница Украины участница Евровидения 2024 – Jerry Heil. По словам артистки, 12 баллов Украина отдала Германии. Между тем, ни одна из стран не дала Украине наивысший балл.

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