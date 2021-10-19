Мокрая Настя Каменских в одних трусиках покоряет пляжи Дубая

Певица растянулась на шезлонге, обнажив все прелести.
Певица Настя Каменских отправилась в очередное свадебное путешествие с Потапом. Звездные супруги в Дубай отмечают вторую годовщину росписи.
Из жарких Эмиратов Каменских постит не менее жаркие кадры. Пока Потап решает вопросы по предстоящему концерту в Дубай, певица отдыхает на пляже.
В сторис Каменских поделилась сочным кадром, на котором позирует на шезлонге. И делает она это в весьма лаконичном образе - в одних кислотных желто-зеленых трусиках.
На фото певица в расслабленной позе демонстрирует подтянутый животик и упругие бедра. По ним стекают капельки воды, будто Каменских только вышла из воды.
Умиротворяющий снимок девушка подписала просто: "Relaxing (Расслабляюсь - прим. редактора)".
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Ранее Потап трогательно поздравил Каменских с годовщиной и рассказал, как называет звездную супругу наедине.