Мокрая Настя Каменских в одних трусиках покоряет пляжи Дубая

Настя Каменских светит телом на отдыхе в Эмиратах / instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских отправилась в очередное свадебное путешествие с Потапом. Звездные супруги в Дубай отмечают вторую годовщину росписи.

Из жарких Эмиратов Каменских постит не менее жаркие кадры. Пока Потап решает вопросы по предстоящему концерту в Дубай, певица отдыхает на пляже.

В сторис Каменских поделилась сочным кадром, на котором позирует на шезлонге. И делает она это в весьма лаконичном образе - в одних кислотных желто-зеленых трусиках.

На фото певица в расслабленной позе демонстрирует подтянутый животик и упругие бедра. По ним стекают капельки воды, будто Каменских только вышла из воды.

Умиротворяющий снимок девушка подписала просто: "Relaxing (Расслабляюсь - прим. редактора)".

Настя Каменских в одних трусиках на пляже Дубая / instagram.com/kamenskux

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Ранее Потап трогательно поздравил Каменских с годовщиной и рассказал, как называет звездную супругу наедине.