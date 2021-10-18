Муж Насти Каменских раскрыл ее необычное прозвище и трогательно поздравил с годовщиной

Потап и Настя Каменских отмечают годовщину росписи / instagram.com/realpotap

Муж певицы Насти Каменских продюсер Алексей 'Потап' Потапенко трогательно поздравил возлюбленную с годовщиной росписи. В этом году супруги отмечают бумажную свадьбу - 2 года вместе.

В своем Instagram-аккаунте Потап выложил милое совместное фото на фоне их собственного дома. По словам продюсера, художественным оформлением их обители Каменских занимается самостоятельно.

В подписи к фото Потап трогательно признался жене в любви. Также он раскрыл, как называет супругу наедине: "Люблю тебя, мой лягушонок. Ты невероятная жена и дизайнер нашей жизни!"

В качестве подарка к годовщине росписи, мужчина приготовил для Каменских сюрприз - едва супруги вернулись из отпуска в Испании, они вновь отправляются в романтическое путешествие.

К поздравлениям присоединились и поклонники звездной пары. В комментариях под фото они желают супругам счастливой совместной жизни:

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Потап и Настя Каменских на фоне их дома / instagram.com/realpotap

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С бывшей женой Потап поддерживает отношения через сына Андрея. Какие же отношениями сложились между Настей и Ириной Горовой в недавнем интервью рассказала сама Каменских.