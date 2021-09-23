Потап сделал сыну на 13-летие "недетский" презент, о котором мечтает каждый подросток

Потап с сыном / instagram.com/realpotap

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, он же Потап, подготовил для своего сына от Ирины Горовой недетский подарок. 13-летний мальчик получил на свой день рождения криптокошелек с биткоинами. На сегодня 1 биткоин стоит свыше 1 млн. гривен.

Бывшая жена певца в интервью "Зірковому шляху" рассказала о подарке для сына с улыбкой. По словам Горовой, сын давно хотел биткоины. Мальчик не говорил, что ему дарить на день рождения, однако Потап имеет с ним свои "мужские тайны".

"Он хочет биткоины купить, у него уже свои планы, другого поколения. И это так прикольно. Папа, кажется, должен был подарить вот этот кошелек, биткоины, их какую-то часть", – призналась Горовая.

Сам Потап не комментировал недетский подарок для сына. Если он действительно купил сыну биткоины, то певец сделал таким образом большую инвестицию в будущее ребенка. Как известно, с начала года криптовалюта выросла в цене в четыре раза, поэтому электронный кошелек с биткоинами легко может стать билетом в безбедную жизнь для мальчика.

Ирина Горовая и Потап – что известно

Ирина Горовая и Алексей Потапенко были в браке 13 лет – с 1999 по 2014 год. Их общему сыну Андрею уже исполнилось 13 лет, он родился в 2008 году.

О разводе Горовой и Потапа стало известно в 2016 году, однако на самом деле они разошлись еще за два года до этого. Певец и его бывшая жена сохранили дружеские отношения. Она призналась, что сразу после развода не все было гладко, но сейчас ей действительно нравиться, что делает Потап.

Напомним, что 2019-го году Потап женился на своей партнерше Насте Каменских. Сама Каменских недавно также рассказала, какие у нее отношения с Ириной Горовой и сыном Потапа.