Настя Каменских откровенно рассказала об отношениях с сыном Потапа и его бывшей

Потап и Настя Каменских / instagram.com/realpotap

Украинская певица Настя Каменских стала женой Потапа в 2019 году. До єтого они скрывали отношения, и точно даже неизвестно, когда они начались.

В новом откровенном интервью, которое вышло на канале DOROTYE, Каменских рассказала, какие отношения у нее наладились с сыном Потапа Андреем и его мамой Ириной Горовой.

"У нас нет никаких отношений", — коротко ответила она на вопрос об отношениях с совладелицей Mozgi Entertainment.

Тем не менее, у Насти и Андрея отношения сложились прекрасно.

"Он очень творческий мальчик, очень похож на Лешу. Такой, тоже, сочиняет. У нас в доме есть отдельная, студия. И мини кинотеатр. И, конечно, на этом кинотеатре прекрасно можно играть в видеоигры. И там каждые выходные рубятся Леша со своим сыном. У нас прекрасные отношения, мы видимся. Он приезжает к нам в гости постоянно, с ночевкой. Леша очень много уделяет времени, это тоже очень важно. Мой Леша очень классный пример для подражания как мужчины", — рассказала Настя.

Также певица объяснила, как проходят ее скандалы с Потапом.

"Не конфликты, наверное споры. Наши отношения начались с ругни. Мы так ругались, что такого не было ни с кем. Даже селили в разные отели, это была ненависть. Конфликты для меня - очень острое и тяжелое слово. У нас может быть спор легкий. Я очень эмоциональная, а Леша превращается в воду, которая тушит все это. У нас был период, когда мы притирались, и мы приняли решение, что мы друг друга уважаем. И матюков у нас никаких нет", - рассказала Каменских.

Напомним, что до того, как начались отношения Потапа и Каменских, Алексей был 14 лет женат на Ирине Горовой, с которой создал Mozgi Entertainment. У нее уже была дочь от бизнесмена Юрия Горова Наталья, с Потапом у них сын Андрей.