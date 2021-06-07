"Всех разорвет": Ирина Горовая рассказала об отношениях с Потапом после развода

Ирина Горовая / instagram.com/gorovaya_irina

Недавно состоялась премьера документального фильма Димы Монатика "Вечно танцующий человек", и на ней присутствовали многие звезды из украинского шоу бизнеса.

Продюсер Ирина Горовая на красной дорожке согласилась пообщаться с журналистами, и в интервью для ютуб-канала Dorotye рассказала о сотрудничестве с Потапом.

Она вспомнила о том, что было до того, как к Алексею пришла популярность, и кем он тогда подрабатывал, а также откровенно рассказала об их взаимоотношениях после развода и своем отношении к его творчеству.

"До сих пор работаем вместе, поддерживаем друг друга. Это творческий союз, его невозможно разорвать, потому что я безумно в него верю, мне очень нравится все, что он делает. У него выходит новый альбом, который, мне кажется всех разорвет", - сказала Горовая

Она призналась, что сразу после разводат не все было гладко, но сейчас ей действительно нарвится, что делает Потап.

"Сказать, что я, так, сразу и он сразу, и мы разошлись и: "Ну класс, будем дружить", - конечно нет. Но. Творческие люди - они другие. Можно разлюбить, можно не так вдохновляться, но когда он приносит трек, и когда я смотрю на него в кадре, и он играет как профессиональный актер, кто за мной наблюдает, он видит что это неподдельно. Мне действительно супер нравится, что он делает", - объяснила Ирина.Читайте такжеМишель Андраде призналась, сколько ей платит Потап за концерты и песни

Отметим, что Ирина Горовая и Потап были женаты около 14 лет. У них есть 12-летний сын Андрей, который живет с матерью и старшей сестрой Натальей.

Напомним, что 2019-го году Потап женился на своей партнерше Насте Каменских. Сама Каменских недавно также рассказала, какие у нее отношения с Ириной Горовой и сыном Потапа.

В 2020 году Потап вместе с Настей Каменских стали тренерами шоу Голос країни 10. Для него это был уже не первый тренерский год, а вот Настя Каменских дебютировала в шоу.

Посмотреть онлайн все выпуски проекта Голос країни можно на сайте 1plu1 video.