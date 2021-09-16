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"Это не военные действия": Потап рассказал, как Каменских относится к его бывшей жене

16 сентября 2021, 15:54

Алексей Потапенко и Ирина Горовая развелись еще в 2014 году.

Потап и Ирина Горовая с сыном / viva.ua

Известный украинский певец и продюсер Потап отреагировал на слова своей возлюбленной Насти Каменских о его бывшей жене Ирине Горовой. Рэпер признался, что доволен отношениями, которые складываются между ними.

Потап заявил что его устраивает такой "дипломатический паритет".

"Меня устраивает их общение между собой. Мне кажется, если первая жена будет дружить с моей настоящей супругой, это не очень правильно. Должны быть точно не "военные действия", но не дружба. Это два разных периода жизни, две разные системы отношений, разные женщины и разные взгляды на мир", – сказал Потап в комментарии для КП Украина.

Отметим, певица Настя Каменских в интервью для YouTube-канала Dorotye заявила, что у нее с Ириной Горовой "нет никаких отношений". Однако знаменитость прекрасно общается с сыном Потапа Андреем.

"Конечно же, у нас прекрасные отношения. Мы видимся, он приезжает к нам в гости с ночевкой. Леша ему уделяет много внимания. Это очень важно, потому что все мальчики очень близки с мамой, но повторяют потом за папой. Самое классное, что мой Леша – лучший пример подражания, как мужчина", – сказала певица.

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На вопрос журналиста общается ли певица с Горовой, Каменских ответила коротко: "У нас нет никаких отношений".

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Алексей Потапенко и Ирина Горовая развелись еще в 2014 году. В 2008 году у них появился общий сын. Вскоре в их семье начались проблемы и спустя несколько лет после рождения Андрея они перестали жить вместе.

Однако экс-супруги остались в дружеских отношениях и продолжают вместе работать в продюсерском центре MOZGI Entertainment.

В начале 2019-го Потап объявил об отношениях с Настей Каменских. Уже в мае того же года влюбленные поженились.

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Настя Каменских Потап Ирина Горовая Алексей Потапенко
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