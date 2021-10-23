Сняла бикини и надела хиджаб: Настя Каменских позировала в традиционном арабском наряде в ОАЭ

Пара наслаждается совместным отдыхом в Дубае / instagram.com/kamenskux

Звездные супруги – Настя Каменских и Потап активно проводят отдых в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​посещают особые места. На днях они побывали в мечети шейха Заида и поделились эффектными фото.

После того, как Настя похвасталась соблазнительными формами в крошечном бикини, в ее инстаграме появились фото, на которых звезда позирует в хиджабе. Пользователи сети пришли в восторг от вида звезды и отметили, что такой наряд ей подходит не меньше, чем бикини.

Звезда дополнила необычный для себя образ черной сумкой. Она позировала перед камерой без макияжа, продемонстрировав натуральную красоту.

Настя Каменских / Фото с инстаграма звезды

Настя Каменских / Фото с инстаграма звезды

Напомним, сейчас Каменских счастлива в браке с Потапом. Артисты много лет выступали в дуэте, не рассказывая о своем тайном романе.

В одном из недавних интервью Потап признался, что мечтает о ребенке от Каменских, а вот Настя рассказала о том, что давно не занималась спортом и планирует вернуться к занятиям.