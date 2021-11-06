"Красивая и женственная": солистка The Hardkiss Юлия Санина восхитила снимком без макияжа

Певица знаменита своими яркими сценическими образами / instagram.com/the_hardkiss/

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина знаменита своими яркими сценическими образами с эффектным гримом. Однако она не стесняется показывать себя настоящей. Ее фото без макияжа всколыхнуло сеть.

Свое утреннее фото звезда опубликовала в инстаграме, за которым следят почти 700 тыс. пользователей. 31-летняя Юлия Санина позировала в гостиной в домашней одежде. На ней верблюжий свитер в рубчик, скрывавший стройную подтянутую фигуру. Длинные волосы она собрала в высокий пучок, а лицо оставила без макияжа.

"Разукрасим этот серый день", – подписала фото певица. Фолловеры восхитились естественной красотой Саниной и в комментариях к посту рассыпались в комплиментах, называя ее "невероятной красавицей":

"Такая, как есть. Хотелось бы почаще видеть вас такой";

"Невероятно красивая и женственная, восторг";

"Такая красивая";

"Юля, какая же вы восхитительна";

"Вы так хороша без макияжа".

Юлия Санина без макияжа / the_hardkiss/Instagram

Что известно о солистке группы The Hardkiss

Настоящее имя Саниной – Юлия Головань. Девушка родилась в семье музыкантов, поэтому не странно, что она обладает сильным голосом и неповторимой манерой. В трёхлетнем возрасте она впервые спела на сцене в сопровождении ансамбля, которым руководил её отец.

Вместе с музыкальным продюсером Валерием Бебко, который впоследствии стал ее мужем, они создали группу The Hardkiss. В конце октября 2011 года The Hardkiss выступили на разогреве у британской группы Hurts. Коллектив быстро обрел популярность и череду наград на Украине и за границей.

Группа выпустила множество хитов, которые на слуху у всех украинцев. Также Санина сделала коллаборацию с Тиной Кароль на песню "Вільна".

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