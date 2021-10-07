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Юлия Санина из The Hardkiss триумфально возвращается на Танці з зірками

7 октября 2021, 14:05
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Певица вновь появится на паркете проекта в необычном для нее амплуа.

Юлия Санина
Юлия Санина вернется на Танці з зірками / Instagram

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина уже принимала участие в шоу Танці з зірками в 2020 году. Тогда певица с партнером по танцам Дмитрием Жуком заняла на проекте 2 место, уступив победу Санте Димопулос и Максиму Леонову.

Впрочем, Танці з зірками не ушли из жизни Юлии Саниной навсегда. Артистка поделилась с фанатами интригующей новостью: ее пригласили вернуться на паркет в качестве судьи шестого эфира.

Радостную для поклонников Саниной новость подтвердили на официальной странице проекта Танці з зірками: "Певица и участница предыдущего сезона шоу Танці з зірками будет помогать нашим судьям оценивать пары!"

Таким образом Юлия Санина станет четвертым судьей шестого эфира шоу наравне с Владом Ямой, Екатериной Кухар и Максом Чмерковским.

Приглашенными судьями 5 сезона Танців з зірками уже были Илона Гвоздева, Санта Димопулос, Оля Полякова и Ирина Билык.

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Юлия Санина - приглашенная судья Танців з зірками / instagram.com/tanci1plus1

Сама же артистка призналась, что из-за предстоящего судейства очень нервничает: "Переживаю. Хочу поддержать всех конкурсантов! Но мне очень важно ваше мнение! Какого судейства вы ожидаете от меня?"
Читайте также"Ты ж у меня не танцовщица": папа Джамалы дал оценку ее танго на Танцях з зіркамиНа такой неоднозначный вопрос Саниной поклонники ответили на удивление единодушно:

Юлия Санина волнуется перед возвращением на паркет / instagram.com/the_hardkiss

Однако новость о назначении Юлии Саниной на место четвертого судьи обрадовала далеко не все. Некоторые из фанатов проекта Танці з зірками сожалеют, что Илона Гвоздева не стала постоянным четвертым судьей шоу: "Люблю Юлю, но жаль что так и не оставили илону до конца сезона".

Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.

Ранее постоянная судья шоу Екатерина Кухар рассказала о своем шопоголизме и зависти коллег.

Автор: Anna Pidhorna
viber
шоу-бизнес THE HARDKISS Юлия Санина Танці з зірками новости шоу бизнеса
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