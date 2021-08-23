Юля Санина в желтом бикини чуть не свела с ума сексуальными формами

Юлия Санина / instagram.com/the_hardkiss/

Украинская певица и рокерша Юлия Санина нечасто публикует откровенные фото, предпочитая радовать поклонников семейными фото а также информацией о своем творчестве.

Юлия вместе с мужем и сыном отправились на отдых в Грецию и показала катание на катере на острове Корфу в Instagram.

Юлия Санина в своем сториз показала пикантный кадр, на котором ее запечатлели напротив солнца. Юлия стоит на коленках на носу катера в желтом бикини, продемоснтрировав супер стройную фигурку и аппетитные формы, которые не скрывает столь крошечный наряд.

Юлия Санина / сториз The Hardkiss

Несомненно, Юлия Санина произвела фурор среди своих поклонников, и получила сотник комплиментов от них, но их отклики может видеть только сама Юлия, так как в сториз комментарии видит только автор поста.

Ранее Вера Брежнева похвалилась аппетитной фигурой на горячем летнем фото.