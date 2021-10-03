"Покупки считаем не деньгами, а гонорарами": Кухар рассказала о шопоголизме и зависти коллег

Екатерина Кухар / Instagram

Судья проекта Танці з зірками, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и ее коллега и супруг Александр Стоянов рассказали о своем рекорде – в 2020 году танцоры дали 53 спектакля за два месяца. Если бы не началась пандемия, то возможно их было бы триста, поскольку контракты были подписаны.

По словам Екатерины, у коллег вызывает зависть не только успешность и востребованность в Украине, но и то, что приглашают за границу на гастроли.

"Качество артиста балета определяется насыщенностью гастрольного графика за границей, когда тебя приглашают иностранные импресарио. Мы объездили десятки стран — от Франции до Японии, но самые экзотические, пожалуй, это государства Южной Америки - Эквадор, Перу", - поделилась Кухар в интревью изданию Фокус.

Прима добавила, что на напряженный гастрольный график артисты соглашаются, потому что в этот период можно заработать на будущее. При этом не обходится и без трат – иногда хочется предаться шопоголизму, купить сумочки, туфли и т.д.

"Да, во Франции покупки в Village (аутлет класса люкс, - ред.) мы считаем не деньгами, а гонорарами за спектакли. Можем пять спектаклей потратить на одежду. В сезон скидок там у нас происходит главная закупка года", - добавил Стоянов.

Как сообщал Главред, ранее Кухар и Стоянов раскрыли подробности личной жизни и рассказали, как развивались их отношения с самого начала знакомства.

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