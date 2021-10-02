"Покупал украшения в кредит": Кухар раскрыла, как Стоянов завоевал ее сердце

Александр Стоянов и Екатерина Кухар / Фото УНИАН

Судья проекта Танці з зірками, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и ее коллега и супруг - знаменитый украинский танцор Александр Стоянов - дали большое интервью. Пара раскрыла подробности личной жизни и рассказала, как развивались их отношения с самого начала знакомства.

Екатерина призналась изданию Фокус, что всегда была избалована вниманием мужчин. Но что касается ее коллеги Александра Стоянова, то она не понимала, нравится ли ему как женщина - он долгое время вел себя просто как друг. Носил чемоданы, приглашал на ужины, массировал ноги после спектакля, давал советы по поводу кавалеров.

"Идеальный друг. Так продолжалось долго. Сидим рядом, смотрим фильм и… никаких поползновений с его стороны", - поделилась Кухар.

По словам Александра, когда он "устроил намек на поползновение, то почувствовал легкий морозец". Поэтому решил "брать Екатерину измором".

"Но получилось так, что я настолько неплохо себя зарекомендовал в тот период, что Катя решила: "Если он мне не достанется, значит, может достаться кому-то другому". Включился собственнический инстинкт", - рассказал Стоянов.

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Александр отметил, что когда он пришел в театр, то был на родительском обеспечении. При этом понимал, что нужно по максимуму себя проявить, чтобы эта женщина была рядом.

"Мне кажется, что за каждое украшение, которые он мне дарил, он не только отдавал все свои деньги, но и кредиты брал", - добавила Екатерина.

"Но самое главное, я говорил о детях. Это у меня был проверенный с училища прием. У меня было прозвище Бык-производитель, потому что я все время про детей разглагольствовал. Девчонки в очередь выстраивались, предлагая свое сердце. Но все это оказалось генеральной репетицией перед встречей с Катей", - признался Стоянов.

Отметим, Кухар и Стоянов официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. Супруги воспитывают двоих детей – Тимура, сына Кухар от предыдущих отношений (2009), и общую дочь Анастасию (2015).

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