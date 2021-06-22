Судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар показала свою красавицу-дочь

Екатерина Кухар с дочерью / Инстаграм Екатерины Кухар

Известная украинская балерина и судья проекта "Танцы со звездами" на 1+1 Екатерина Кухар опубликовала в своем Инстаграме фото вместе с дочерью. Девочка сидит в красивом черном платье на капоте авто и держит в руках букет цветов, а рядом с ней ее знаменитая мама. Екатерина Кухар позирует в белом льняном платье с цветочной вышивкой на груди.

Этот пост балерина посвятила Дню отца: "Любовь отца — исключительна… Она не похожа на любовь матерей, в ней мало слов. Но она бесценна… Александр Стоянов, ты лучший папа на свете!" – написала Екатерина Кухар.

Специально для папы Настя и Катя собрали букет.

"Боже, две красавицы", "Какая красотка", "Мадонна с дочкой", "Прекрасная доченька у вас", "Доченька, самый красивый и любимый цветочек у папочки", "Доченька очень похожа на папу", "Эта неземная Настена, просто красавица, ой держитесь ребята, отбиваться придется выбивалкой", "Маленькая принцесса", "Вау, какая красивая леди", — пишут воодушевленные поклонники в комментариях.

Читайте также"Не плясала под чью-то дудку": Катерина Кухар раскрыла свою миссиюЕкатерина Кухар – мама двоих детей, ей 39 лет. Екатерина Кухар замужем за премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым. Сын Тимур рожден в первых отношениях, однако Александр Стоянов воспитывает мальчика как своего. Также у примы-балерины и артиста балета есть общая дочь – Настя, которая уже успела очаровать своей красотой поклонников звездных родителей.

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