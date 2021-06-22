УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар показала свою красавицу-дочь

22 июня 2021, 12:34

На фото ребенок сидит на капоте авто с красивом платье.

Екатерина Кухар с дочерью / Инстаграм Екатерины Кухар

Известная украинская балерина и судья проекта "Танцы со звездами" на 1+1 Екатерина Кухар опубликовала в своем Инстаграме фото вместе с дочерью. Девочка сидит в красивом черном платье на капоте авто и держит в руках букет цветов, а рядом с ней ее знаменитая мама. Екатерина Кухар позирует в белом льняном платье с цветочной вышивкой на груди.

Этот пост балерина посвятила Дню отца: "Любовь отца — исключительна… Она не похожа на любовь матерей, в ней мало слов. Но она бесценна… Александр Стоянов, ты лучший папа на свете!" – написала Екатерина Кухар.

Специально для папы Настя и Катя собрали букет.

"Боже, две красавицы", "Какая красотка", "Мадонна с дочкой", "Прекрасная доченька у вас", "Доченька, самый красивый и любимый цветочек у папочки", "Доченька очень похожа на папу", "Эта неземная Настена, просто красавица, ой держитесь ребята, отбиваться придется выбивалкой", "Маленькая принцесса", "Вау, какая красивая леди", — пишут воодушевленные поклонники в комментариях.

Читайте также"Не плясала под чью-то дудку": Катерина Кухар раскрыла свою миссиюЕкатерина Кухар – мама двоих детей, ей 39 лет. Екатерина Кухар замужем за премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым. Сын Тимур рожден в первых отношениях, однако Александр Стоянов воспитывает мальчика как своего. Также у примы-балерины и артиста балета есть общая дочь – Настя, которая уже успела очаровать своей красотой поклонников звездных родителей.

Посмотреть Танцы со звездами можно в сервисе 1plus1.video

Танцы со звездами Екатерина Кухар
Сейчас вы просматриваете новость «Судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар показала свою красавицу-дочь». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Под Днепром учитель жестоко изнасиловал школьницу на выпускномПод Днепром учитель жестоко изнасиловал школьницу на выпускном Шесть причин, почему вы не голодны по утрамШесть причин, почему вы не голодны по утрам Троица 2021: красивые поздравления - стихи, смс, проза и живые открыткиТроица 2021: красивые поздравления - стихи, смс, проза и живые открытки День Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православииДень Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православии Выстрел в молоко: Лукашенко заявил, что Минск не будет принимать самолеты из КиеваВыстрел в молоко: Лукашенко заявил, что Минск не будет принимать самолеты из Киева

Последние новости

12:59

Зеленский пообещал украинцам регулярные медосмотры: кому и когда светят чекапы

12:56

В Олешковском лесу массово цветут загадочные кактусы Видео

12:53

Путин объяснил, кто виноват, что Россия захапала Крым Видео

12:34

Судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар показала свою красавицу-дочь

12:31

"К черту НАТО": в Дании вандалы осквернили памятник Шевченко Видео

Реклама
12:30

Заглянула под кровать и увидела питона: харьковчанка нашла змею в своей квартире

12:08

У Google сегодня масштабный сбой: что случилось

12:04

Луческу раскритиковал сборную Украины за игру с Австрией на Евро-2020 Видео

11:50

"Хотел хайпануть на скандале": история о позоре TikTok-блогера Волошина получила продолжение Видео

11:48

Ждем жару под 40°: синоптик дал прогноз погоды на ближайшие дни в Украине Видео

11:40

Гороскоп на завтра 23 июня 2021 всех знаков Зодиака: личные "перевороты" и прибыльные идеи Видео

11:36

"Большая стройка": на отремонтированном участке Дороги единства состоится пробег ретро-автомобилей

11:35

Носи усы - не бойся: в Киеве разоблачили усатого мужчину, который прикидывался нищенкой Видео

10:56

Пересчет пенсий с 1 июля: сколько денег докинут из-за стажа Видео

10:55

Побережье Азовского моря оккупировали змеи Видео

10:34

Перекрестилась и выкопала туи: под Днепром женщина ограбила церковь Видео

10:10

"Игра не в нашу пользу": тренер сборной России "отмазался" от поражения от Дании на Евро-2020 Видео

10:04

Гороскоп на 22 июня 2021 всех знаков Зодиака: защитный купол и любовные перемены Видео

09:33

Популярный украинский блогер влип в скандал, отобрав у ребенка подаренный iPhone Видео

09:30

Ударил жену утюгом и задушил проводом: СМИ выяснили подробности жестокого убийства на Тернопольщине

Реклама
09:06

В Киеве здоровенный мужчина в кровь избил парня с нестандартной внешностью Видео

08:54

Как с помощью одежды выглядеть стройнее: пять простых правил, которые творят чудеса Видео

08:19

Минимум больных с начала года: коронавирус в Украине установил рекорд

08:16

Месиво из тел и металла: под Николаевом произошло масштабное ДТП Видео

07:57

"Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов Видео

07:31

Украина станет одной из тем "стратегического диалога" США и РФ – Госдеп Видео

07:26

Как быть с "Минском" мнение

07:07

В России медведь напал на туристов: погиб подросток, есть пострадавший

06:45

Армяне устали быть "маленьким, но гордым народом" мнение

06:40

Штамм COVID-19 Дельта расползается по миру: в ВОЗ объяснили, что поможет защититься Видео

06:30

Зачем православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы и в чем помогает праздник

04:57

Ученые рассказали, какая косметика небезопасна для здоровья женщин

04:38

Уступка США по Украине: Путину выгодно подключить Байдена к переговорам – эксперт Видео

03:25

Здесь или сдесь: как правильно пишется слово в русском языке

01:28

Экс-агент ЦРУ объяснил, почему РФ переигрывает США по Украине Видео

00:16

Названы топ-9 продуктов, которые никогда не испортятся Видео

21 июня, понедельник
23:24

Врач рассказала о коварной опасности абрикос Видео

22:56

Под Киевом утонули дети с отцом, которые плавали на надувном матрасе Видео

22:38

Комаровский объяснил, как цитокиновый шторм убивает организм Видео

22:23

Смертельный взрыв под Киевом: выяснилась возможная причина Видео

Реклама
22:05

В TikTok запустили новый опасный челленж, за который могут "выкрутить руки"

21:47

Шевченко резко прокомментировал провальную игру сборной Украины на Евро-2020 с Австрией Видео

21:35

Вспышки и хаос: опубликован июльский лунный календарь 2021

21:27

Зеленский отреагировал на смертельный взрыв под Киевом Видео

21:09

Украину ждет засуха: метеорологи дали новый прогноз Видео

20:57

Режиссёрское издание игры Кодзимы Death Stranding выйдет уже скоро Видео

20:52

Украина – Австрия 0:1, сборная Шевченко проиграла третий матч на Евро-2020 Видео

20:15

От авто ничего не осталось: в Черкассах случилась страшная авария, много жертв Видео

20:14

Олигарх Фирташ отреагировал на жесткие санкции СНБО Видео

20:05

Победа Пашиняна: внешние силы должны быть довольны мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять