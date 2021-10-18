Вылет Джамалы и Горуны с "Танців з зірками" вызвал неоднозначную реакцию у украинцев

Проэкт покинули сразу две пары / iamhoruna / Instagram

Впервые в седьмом эфире "Танців з зірками" шоу покинули две пары - Джамала и Антон Нестерко, Станислав Горуна и Даниэла Преап.

9 пар-участников представили свои номера на паркете под хиты украинских звезд. По итогам вечера турнирную таблицу возглавили Константин Войтенко и Роксолана Маланчук.

Таблица результатов по оценкам судей /скриншот

По сумме баллов жюри и зрителей в зоне риска оказались три пары. Первой вылетела Джамала и Антон Нестерко.

Джамала и Антон Нестерко / скриншот

Впервые в этом сезоне "Танцев со звездами" танцевали танец за жизнь Дмитрий Каднай и Алина Ли, Стас Горуна и Даниэлла Преап.

Макс Чмерковский, Влад Яма и Екатерина Кухар отдали свои голоса за Кадная, джокер седьмого эфира, певица NK проголосовала за Горуну. Соответственно, второй главный паркет страны покинула пара Стаса Горуны и Даниэллы Преап.

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Украинцы в Сети активно обсуждают итоги седьмого эфира танцевального шоу. То, что певица Джамала покинула "Танцы со звездами", посчитали закономерностью.

"Достойный уход. Но им действительно пора домой", "Жаль Джамалу. Конечно, поет намного лучше, чем танцует. Тем не менее, не хуже Меловина или Зарицкой", "Наконец то. Извините меня фаны Джамалы, но ей несколько эфиров откровенно завышали оценки", "Неожиданно справедливый эфир какой то", "Она сильно старалася! Молодец!", -

А вот уход с проекта Стаса Горуны для многих стал неожиданностью.

"Жаль, но против Кадная шансов не было", "Очевидно, если бы рядом был не Каднай, то еще бы были шансы", "Всей душой за Кадная, и рада, что он прошел дальше. Но Горуну очень жаль, это не та пара , которая должна была покинуть проект" , " Жаль, но мне кажется несправедливо бросают сильные пары в зону риска, является более слабые, которые проходят, увы!", - писали в Сети.

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