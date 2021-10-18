УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Вылет Джамалы и Горуны с "Танців з зірками" вызвал неоднозначную реакцию у украинцев

18 октября 2021, 11:57
Прослушать новость
Остановить

Украинцы в Сети активно обсуждают итоги седьмого эфира танцевального шоу

Проэкт покинули сразу две пары / iamhoruna / Instagram

Впервые в седьмом эфире "Танців з зірками" шоу покинули две пары - Джамала и Антон Нестерко, Станислав Горуна и Даниэла Преап.

9 пар-участников представили свои номера на паркете под хиты украинских звезд. По итогам вечера турнирную таблицу возглавили Константин Войтенко и Роксолана Маланчук.

Таблица результатов по оценкам судей /скриншот

По сумме баллов жюри и зрителей в зоне риска оказались три пары. Первой вылетела Джамала и Антон Нестерко.

Джамала и Антон Нестерко / скриншот

Впервые в этом сезоне "Танцев со звездами" танцевали танец за жизнь Дмитрий Каднай и Алина Ли, Стас Горуна и Даниэлла Преап.

Макс Чмерковский, Влад Яма и Екатерина Кухар отдали свои голоса за Кадная, джокер седьмого эфира, певица NK проголосовала за Горуну. Соответственно, второй главный паркет страны покинула пара Стаса Горуны и Даниэллы Преап.

Реклама

Украинцы в Сети активно обсуждают итоги седьмого эфира танцевального шоу. То, что певица Джамала покинула "Танцы со звездами", посчитали закономерностью.

"Достойный уход. Но им действительно пора домой", "Жаль Джамалу. Конечно, поет намного лучше, чем танцует. Тем не менее, не хуже Меловина или Зарицкой", "Наконец то. Извините меня фаны Джамалы, но ей несколько эфиров откровенно завышали оценки", "Неожиданно справедливый эфир какой то", "Она сильно старалася! Молодец!", -

А вот уход с проекта Стаса Горуны для многих стал неожиданностью.

"Жаль, но против Кадная шансов не было", "Очевидно, если бы рядом был не Каднай, то еще бы были шансы", "Всей душой за Кадная, и рада, что он прошел дальше. Но Горуну очень жаль, это не та пара , которая должна была покинуть проект" , " Жаль, но мне кажется несправедливо бросают сильные пары в зону риска, является более слабые, которые проходят, увы!", - писали в Сети.

Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.

Автор: Сергей Кущ
viber
Джамала Танці з зірками
Сейчас вы просматриваете новость «Вылет Джамалы и Горуны с "Танців з зірками" вызвал неоднозначную реакцию у украинцев». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
ПриватБанк изменил правила денежных переводов с карты на карту: что нужно знатьПриватБанк изменил правила денежных переводов с карты на карту: что нужно знать Путин нервничает из-за Северного потока-2, его шантаж не работает - ВитренкоПутин нервничает из-за Северного потока-2, его шантаж не работает - Витренко Всемирный день женского счастья: душевные поздравления и милые картинкиВсемирный день женского счастья: душевные поздравления и милые картинки План РФ по "автономии" для Донбасса: США заявили о поддержке Украины и выдвинули требования МосквеПлан РФ по "автономии" для Донбасса: США заявили о поддержке Украины и выдвинули требования Москве Приметы на 16 октября: что нельзя делать в день Дениса и как не попасть в бедуПриметы на 16 октября: что нельзя делать в день Дениса и как не попасть в беду

Последние новости

12:26

К прокачке готов: первую нитку "Северного потока-2" завершили заполнять газом

12:06

"Всем, кто нормально перенес болезнь": Комаровский предупредил украинцев насчет коронавируса

12:05

Как распознать и развить способности ребёнка: советы для родителей

12:00

"Мрак": Даша Астафьева в черном корсете сверкнула роскошным телом в древних пещерах

11:59

Пила водку прямо в школе: в Днепре учительница младших класов пришла на уроки пьяной и била детей Видео

Реклама
11:57

Вылет Джамалы и Горуны с "Танців з зірками" вызвал неоднозначную реакцию у украинцев Видео

11:10

COVID-вакцина может защитить и от других коронавирусов – ученые

10:58

Любовный гороскоп на неделю 18-24 октября: счастливый брак, расставание или любовь всей жизни Видео

10:48

Налог на недвижимость в Украине вырастет: как он считается и сколько платить

10:39

"Красных" областей станет больше пяти: в Минздраве поставили украинцев перед выбором

10:32

"Мусор, закатанный в банки": эксперты объяснили, почему не стоит покупать консерву килька в томате Видео

10:02

Каким украинцам положена пенсия в 55, 50 и 45 лет: полный перечень

10:00

Говорил по телефону и умер: в Одессе в кафе внезапно скончался 17-летний парень

09:52

Тина Кароль без бюстгальтера показала слишком много в ультракоротком мини-платье

09:45

Лунный календарь стрижек на неделю 18-24 октября 2021: лучшие дни для новой прически или маникюра

09:42

Полнолуние в октябре 2021: что нельзя делать в этот день

09:17

Выходные в ноябре 2021 в Украине: когда и сколько будем отдыхать

09:06

"В меня вселился Бог!": под Пермью 12-летний мальчик устроил стрельбу в школе Видео

09:05

Комаровский рассказал, что может защитить от коронавируса: есть только 2 способа

08:37

Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября: неожиданное богатство, долги или выгодное предложение Видео

Реклама
08:19

Коронавирус в Украине 18 октября: за сутки выявили меньше 10 тыс. новых зараженных COVID-19 Видео

08:12

Резкое потепление придет на смену дождям и заморозкам в Украине: прогноз на середину октября Видео

07:57

Гороскоп на 18 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обиды близких или значительные перемены в жизни Видео

07:45

Что будет, если весь газ отнять и поделить мнение

07:29

В поезде бездомный на глазах у пассажиров изнасиловал женщину Видео

06:50

США опубликовали карту с Крымом в поддержку Украины, но по ошибке перевернули флаг Видео

06:30

Чувства напоказ или скромное молчание: как распознать влюбленность знаков зодиака

06:28

Возвращение в СССР: почему принудительная вакцинация - это плохая идея мнение

06:25

Завершение ретроградности Меркурия: какие запреты будут сняты

05:53

Всемирный день женского счастья: душевные поздравления и милые картинки

05:30

Бабье лето отменяется: Украину завалит снегом, синоптики назвали дату Видео

05:20

Астролог рассказала, чем опасно полнолуние 20 октября Видео

04:29

Как правильно заморозить готовую пищу: легкие и быстрые способы сохранить истинный вкус блюда Видео пресс-релиз

03:15

Физические нагрузки или диеты: на чем сделать акцент во время похудения

02:01

Возраст не помеха: 70-летняя женщина родила первенца

01:30

Цены на хлеб взлетят: эксперт предупредил о рекордном подорожании Видео

00:12

Приметы на 18 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

17 октября, воскресенье
23:59

Все плакали: на Танцах со звездами "оживили" Кузьму Скрябина Видео

23:32

Цены на продукты рекордно "взлетели": что подорожало больше всего Видео

23:04

Загадочная смерть дипломата в Киеве: в полиции раскрыли подробности Видео

Реклама
22:57

Побила все рекорды: за месяц "Игра в кальмара" принесла Netflix около $900 миллионов Видео

22:22

На Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИ Видео

22:16

"Не мог сказать ни слова": на Закарпатье мальчик попал в больницу из-за опасной игрушки Видео

22:03

Приводят к бедности: названы места, где категорически нельзя хранить деньги Видео

21:45

Зеленский допускает обмен Медведчука на пленных в РФ: названо условие Видео

21:43

В Киеве пьяный мужчина устроил дебош и сломал нос ребенку на улице

21:24

Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает и налетит ливень Видео

21:15

Магнитная буря растянется на 4 дня: как пережить удар в 4 балла Видео

21:10

Мест нет: в Харькове тяжело больную коронавирусом выгнали из больницы Видео

20:49

В Украине достаточно газа для населения по нормальным ценам - Зеленский Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять