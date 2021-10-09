"Тины очень не хватает": украинцы просят Горбунова вернуть Кароль в "Танці з зірками"

Поклонники шоу были восхищены ярким селфи Горбунова и Кароль.
Ведущий шоу "Танці з зірками" на "1+1" Юрий Горбунов опубликовал совместный снимок с певицей Тиной Кароль. Фото вызвало бурную реакцию его поклонников.
С бывшей ведущей голд-рума "Танцев" Горбунов встретился в Одесском театре оперы и балета.
"Сегодня в Одессе! Какая встреча!", — подписал снимок телеведущий.
Яркое селфи Кароль и Горбунова заставило ностальгировать поклонников проекта, ведущей которого Тина была с 2006 года.
"Какие хорошенькие. Тины очень не хватает в Танцах", "Воссоединение лучшей пары ведущих Танцев", "Мы скучали по таким селфи", "Котики. Лучшие! Тины не хватает в Танцах", "Так скучаем по вашему тандему! Вы лучшие ведущие танцев со звёздами!", — писали в комментариях под снимком.
Напомним, в новом сезоне "Танців з зірками" новой ведущей голд-рума стала Иванна Онуфрийчук.
Ранее она работала моделью и была ведущей телешоу "Без галстука". Однако неожиданно для публики она стала коллегой одного из самых популярных шоуменов страны Юрия Горбунова. По словам ведущей, она не проходила никаких кастингов и проб.
Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.