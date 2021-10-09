"Тины очень не хватает": украинцы просят Горбунова вернуть Кароль в "Танці з зірками"

Тина Кароль и Юрий Горбунов были ведущими Танцев с 2006 года / instagram.com/gorbunovyuriy/

Ведущий шоу "Танці з зірками" на "1+1" Юрий Горбунов опубликовал совместный снимок с певицей Тиной Кароль. Фото вызвало бурную реакцию его поклонников.

С бывшей ведущей голд-рума "Танцев" Горбунов встретился в Одесском театре оперы и балета.

"Сегодня в Одессе! Какая встреча!", — подписал снимок телеведущий.

Тина Кароль и Юрий Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy/

Яркое селфи Кароль и Горбунова заставило ностальгировать поклонников проекта, ведущей которого Тина была с 2006 года.

"Какие хорошенькие. Тины очень не хватает в Танцах", "Воссоединение лучшей пары ведущих Танцев", "Мы скучали по таким селфи", "Котики. Лучшие! Тины не хватает в Танцах", "Так скучаем по вашему тандему! Вы лучшие ведущие танцев со звёздами!", — писали в комментариях под снимком.

Реклама

Комментарии под постом / instagram.com/gorbunovyuriy/

Комментарии под постом / instagram.com/gorbunovyuriy/

Напомним, в новом сезоне "Танців з зірками" новой ведущей голд-рума стала Иванна Онуфрийчук.

Ранее она работала моделью и была ведущей телешоу "Без галстука". Однако неожиданно для публики она стала коллегой одного из самых популярных шоуменов страны Юрия Горбунова. По словам ведущей, она не проходила никаких кастингов и проб.

Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.