Кароль в коротеньких шортах взобралась на теннисный стол, сверкнув длинными ножками

Не так давно Тина стала рекламировать одежду собственного дизайна / ph:@spromojna

Украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников стройным телом в смелом наряде. Звезда снялась в рекламе спортивной обуви, а ради удачного кадра забралась на теннисный стол.

Не так давно Тина стала рекламировать одежду собственного дизайна. Начинала певица с шелковых платочков, которыми часто дополняет свои образы на сцене и в жизни. Теперь Кароль стала рекламировать кроссовки. Соответственное видео певица и опубликовала в своих Instagram-stories.

Читайте такжеКароль заговорила о переезде из Украины и вспомнила, как крутила роман сразу с двумяОна нарядилась в спортивную кофту розового цвета и короткие шортики, которые подчеркнули стройность ее длинных ног.

скриншот instagram.com/tina_karol/

Ранее мы сообщали, что певица Наталья Могилевская заявила о том, что концертное платье Тины Кароль с рисунком под зебру не оригинально. Более того, певица отметила, что одевала такое же в 1998 году.