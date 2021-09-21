Могилевская пожаловалась Осадчей на "воровку" Кароль: ответ Тины не заставил себя ждать

Платья певиц действительно похожи / скриншот

Певица Наталья Могилевская заявила о том, что концертное платье Тины Кароль с рисунком под зебру не оригинально. Более того, певица отметила, что одевала такое же в 1998 году.

В интервью Екатерине Осадчей для программы "Светская жизнь" Могилевская призналась, что никогда не лишается своих сценических костюмов. Дома у артистки есть огромная гардеробная, где она хранит почти всю обувь и все сценические образы.

Певица поделилась, что хранит почти все вещи, потому что воспринимает их как искусство. Более того, артистка хотела бы когда-то с этой целью создать музей. Певица также рассказала, что некоторые из своих сценических костюмов давала носить молодым артистам.

Стоит отметить, что Тина Кароль уже отреагировала на заявление своей коллеги по сцене.

"Воу, воу. Это очередной скандал", — написала певица, сопроводив свой пост в Instagram веселыми эмодзи.

скриншот Instagram Тины Кароль

Ранее мы писали, что украинская певица Тина Кароль ответила на вопросы от своих подписчиков. В рубрике "Было/Не было" на Youtube-канале артистки ей задавали не только обыденные, но провокационные вопросы.