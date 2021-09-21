УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Могилевская пожаловалась Осадчей на "воровку" Кароль: ответ Тины не заставил себя ждать

21 сентября 2021, 21:22

Певица заподозрила свою коллегу в плагиате.

Платья певиц действительно похожи / скриншот

Певица Наталья Могилевская заявила о том, что концертное платье Тины Кароль с рисунком под зебру не оригинально. Более того, певица отметила, что одевала такое же в 1998 году.

В интервью Екатерине Осадчей для программы "Светская жизнь" Могилевская призналась, что никогда не лишается своих сценических костюмов. Дома у артистки есть огромная гардеробная, где она хранит почти всю обувь и все сценические образы.

Певица поделилась, что хранит почти все вещи, потому что воспринимает их как искусство. Более того, артистка хотела бы когда-то с этой целью создать музей. Певица также рассказала, что некоторые из своих сценических костюмов давала носить молодым артистам.

Стоит отметить, что Тина Кароль уже отреагировала на заявление своей коллеги по сцене.

"Воу, воу. Это очередной скандал", — написала певица, сопроводив свой пост в Instagram веселыми эмодзи.

скриншот Instagram Тины Кароль

Ранее мы писали, что украинская певица Тина Кароль ответила на вопросы от своих подписчиков. В рубрике "Было/Не было" на Youtube-канале артистки ей задавали не только обыденные, но провокационные вопросы.

Автор: Сергей Кущ
viber
Наталья Могилевская Тина Кароль новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Могилевская пожаловалась Осадчей на "воровку" Кароль: ответ Тины не заставил себя ждать». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака: безвыходное положение или успех в поиске работыГороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака: безвыходное положение или успех в поиске работы О чем говорят эти пристрастия в еде: названы три привычкиО чем говорят эти пристрастия в еде: названы три привычки "Лицо было уже синее": новые подробности смерти 19-летнего студента после вакцинации"Лицо было уже синее": новые подробности смерти 19-летнего студента после вакцинации Топ-3 наихудших родителей по знаку Зодиака: астролог назвал самых плохих мам и папТоп-3 наихудших родителей по знаку Зодиака: астролог назвал самых плохих мам и пап Как Порошенко примерял треуголку Наполеона и френч СталинаКак Порошенко примерял треуголку Наполеона и френч Сталина

Последние новости

21:47

Украинцы чаще умирают вскоре после вакцинации: в Минздраве назвали большинство случаев совпадением

21:43

Названы самые вредные блюда из картофеля, которые испортят желудок и сердце Видео

21:24

Режим Лукашенко терпит удар: Украина оказалась главным поставщиком картошки в Беларусь

21:22

Могилевская пожаловалась Осадчей на "воровку" Кароль: ответ Тины не заставил себя ждать Видео

20:49

Все задрожало: самый большой вулкан Европы выбросил 9-километровый столб пепла Видео

Реклама
20:28

Байден потерял доверие к Европе и идет по стопам Трампа мнение

20:22

Зарубил топором и таскал тело по городу: под Одессой жестоко расправились с женщиной Видео

20:19

В Украине появились лекарства против коронавируса: предотвращают осложнения и ускоряют выздоровление

20:19

Новолуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучие

19:59

Первая леди Елена Зеленская покорила стильным образом в школе с детьми Видео

19:56

Угроза отставки Разумкова: в Слуге народа объявили о конфликте фракции со спикером Верховной Рады

19:36

Дело Шеремета: в прокуратуре озвучили результаты экспертизы, адвокат заявляет о ее необъективности Видео

19:27

"Как Припять": в Сети показали, как изменился аэропорт Донецка спустя 7 лет в оккупации

19:11

День воспитателя 2021 в Украине: дата, традиции, поздравления, милые картинки к празднику

19:10

Выхлопные газы старых автомобилей приводят к росту раковых заболеваний и аллергий среди украинцев

19:07

"Закроем половину школ": Киевской области пригрозили жесткими мерами из-за ужесточения карантина Видео

18:52

Вторая Холодная война и демарш в НАТО: чем "аукнется" Европе и Украине AUKUS мнение

18:42

Синоптики рассказали, когда вернется тепло и солнце в Украину Видео

18:26

"Не поддержать своего ребенка я не могу": Полякова оправдала матерные песни своей дочери Видео

18:26

Желтая зона и штрафы от 34 тысяч гривен: в Киеве с 23 сентября стартуют карантинные рейды Видео

Реклама
18:25

Приметы на 22 сентября: что нельзя делать в день осеннего равноденствия Видео

17:56

В Pfizer назвали побочные эффекты после третьей дозы вакцины Видео

17:55

Избивал и угрожал: известная украинская актриса и звезда сериала Слуга народа сбежала от мужа

17:46

Первая за 7 лет: Ани Лорак показала кадры из клипа на песню на украинском языке

17:32

"Это очень горько": Олег Сенцов объяснил поступок сестры, обматерившей Украину и "пославшей" брата

17:26

"Автохлам" больше всего загрязняет воздух в городах Украины - эксперт

17:15

Лунный гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск аварии, финансовые трудности или разрыв отношений Видео

17:14

Парень разделся перед "Неизвестным матросом" в Одессе и пригрелся возле Вечного огня

17:12

Школы закроют на карантин: какие регионы Украины под угрозой Видео

17:08

Легко спутать: названы главные поствакцинальные симптомы коронавируса Видео

16:58

Сундук-реликвия стал могилой для детей: детали жуткой трагедии на Донетчине

16:41

Самая вкусная закуска: рулетики из бекона с овощами и сыром Видео

16:35

Угроза COVID-19 на западе и востоке Украины: красная зона "накроет" четыре региона страны Видео

16:31

Школы в Украине закроют, а учителя принесут справки от COVID-19: Минздрав объявил условия по учебе Видео

16:02

Первые два дома ЖК "Метрополис" получили почтовые адреса новости компании

16:00

Гороскоп на 22 сентября для всех знаков Зодиака: успех во всем или риск травм и простуды Видео

15:59

Высокое кровяное давление: шесть признаков того, что вам нужно немедленно обратиться к врачу

15:56

В Украине предложили отменить перенос праздников, а 8 марта и 1 мая отмечать как международные дни

15:43

Украинка в Польше родила сразу четырех детей, но ее мужа выгоняют из страны

15:34

Воздух Киева загрязнен: уровень формальдегида превышен в 3,5 раза

Реклама
14:52

Бойня в Перми: отец стрелка был наемником, всплыл "украинский след" Видео

14:35

Тарифы на отопление и горячую воду взлетят: кого и где заставят раскошелиться

14:25

Лунный календарь стрижек на октябрь 2021: удачные дни для новой прически и маникюра

14:16

Врачи указали на физические симптомы ранней смерти Видео

14:10

Роман Сасанчин с шоу Голос країни рассекретил пол будущего ребенка Видео

14:08

Рост ВВП, борьба с долгами и 30 млрд грн доходов: Кабмин раскрыл бюджет на 2022 год Видео

14:02

"Большая стройка" Зеленского восстановила дороги к 40 заповедникам и природным паркам

13:51

Катастрофа с COVID-19 и резкий скачок смертность: эксперт назвал сроки неизбежного локдауна Видео

13:26

В Украине ужесточили карантин: с 23 сентября страна переходит в "желтую" зону Видео

13:23

ЕСПЧ признал путинскую Россию ответственной за отравление экс-офицера ФСБ Литвиненко

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять