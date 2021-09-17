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Кароль заговорила о переезде из Украины и вспомнила, как крутила роман сразу с двумя

17 сентября 2021, 09:46
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Известная певица откровенно ответила на оригинальные вопросы от своих поклонников.

Певица была довольно откровенной / скриншот с Youtube-канала Тины Кароль

Украинская певица Тина Кароль ответила на вопросы от своих подписчиков.

В рубрике "Было/Не было" на Youtube-канале артистки ей задавали не только обыденные, но провокационные вопросы.

Хотела бы пожить в другой стране?

По словам певицы, такое желание у нее возникает, поскольку она любит путешествовать.

"Я периодически хочу пожить в другой стране. Я вообще люблю ездить в другие страны, люблю менять ландшафты, экстремальные путешествия, изучать различные города, улицы", — призналась артистка.

Иногда в путешествие следует отправляться самостоятельно, считает Тина. По ее словам, это немного странно, но необходимо.

"Сначала тебе некомфортно. Но круто, когда ты один и без связи. Сразу появляются совершенно другие мысли, вспоминаются все страхи", – рассказала певица.

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"А если они посмотрят этот выпуск? Да, только аккуратно очень" — с улыбкой сказала певица.

скриншот с Youtube-канала Тины Кароль

Также Кароль призналась, что в прошлом у нее были вредные привычки.

"Да, я курила", — улыбаясь заявила артистка.

Ранее мы сообщали, что Тина Кароль заинтриговала поклонников горячим фото и неоднозначным признанием. На фото в своем Instagram певица нежно засветила ключицы и грудь в белом белье, спустив с плеч накидку, и запрокинув голову назад, разметав по плечам свободно распущенные волосы.

Автор: Сергей Кущ
viber
Тина Кароль новости шоу бизнеса
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