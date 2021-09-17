Кароль заговорила о переезде из Украины и вспомнила, как крутила роман сразу с двумя

Известная певица откровенно ответила на оригинальные вопросы от своих поклонников.
Украинская певица Тина Кароль ответила на вопросы от своих подписчиков.
В рубрике "Было/Не было" на Youtube-канале артистки ей задавали не только обыденные, но провокационные вопросы.
Хотела бы пожить в другой стране?
По словам певицы, такое желание у нее возникает, поскольку она любит путешествовать.
"Я периодически хочу пожить в другой стране. Я вообще люблю ездить в другие страны, люблю менять ландшафты, экстремальные путешествия, изучать различные города, улицы", — призналась артистка.
Иногда в путешествие следует отправляться самостоятельно, считает Тина. По ее словам, это немного странно, но необходимо.
"Сначала тебе некомфортно. Но круто, когда ты один и без связи. Сразу появляются совершенно другие мысли, вспоминаются все страхи", – рассказала певица.
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"А если они посмотрят этот выпуск? Да, только аккуратно очень" — с улыбкой сказала певица.
Также Кароль призналась, что в прошлом у нее были вредные привычки.
"Да, я курила", — улыбаясь заявила артистка.
Ранее мы сообщали, что Тина Кароль заинтриговала поклонников горячим фото и неоднозначным признанием. На фото в своем Instagram певица нежно засветила ключицы и грудь в белом белье, спустив с плеч накидку, и запрокинув голову назад, разметав по плечам свободно распущенные волосы.