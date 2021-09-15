Тина Кароль завела поклонников глубоким декольте: "Быстро на колени, перед вами икона"

Певица удивила свои поклонников / instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль поделилась серией фото, на которых в очередной раз поразила поклонников своей фигурой.

Артистка активно занимается благотворительной деятельностью, дает концерты, на которые приходит многотысячная армия поклонников, и становится лицом крупных брендов, но в своем плотном графике Кароль все-таки находит время, чтобы радовать своих поклонников в Сети.

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"Плевать, что унесло, главное - в унисон. Прижимай меня еще сильнее к себе", — написала певица в подписи к серии снимков.

фото: instagram.com/tina_karol

фото: instagram.com/tina_karol

Фанаты певицы тут же заподозрили, что это строки с новой песни Тины, и не обделили свою любимицу лестными комментариями.

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"Строчки из новой песни?", "Нас ждет новая песня?", "Воу, воу, полегче", "Быстро на колени, перед вами икона", "Это просто пожар", — писали под постом певицы.

Ранее мы сообщали, что Тина Кароль заинтриговала поклонников горячим фото и неоднозначным признанием. На фото в своем Instagram певица нежно засветила ключицы и грудь в белом белье, спустив с плеч накидку, и запрокинув голову назад, разметав по плечам свободно распущенные волосы.