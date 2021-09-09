Продюсер Танців з зірками раскрыл ситуацию с Тиной Кароль после ее ухода с 1+1

Тина Кароль / Instagram

С первого эфира шоу Танці з зірками зрители узнали, что Тина Кароль ушла не только с Голосу країни, но и с других проектов 1+1. На танцевальном шоу представили ее замену, но зрители в соцсетях забрасывали организаторов вопросами о Кароль.

Наконец руководитель направления больших шоу на 1+1 продюсер Владимир Завадюк ответил на провокационных вопрос во время общения с подписчиками в сториз Instagram.

Он выбрал довольно нейтральный вопрос - у него спрашивали, Тина Кароль больше не будет ведущей Танцев?

"Мы в хороших отношениях с Тиной Кароль и ее командой. И обязательно еще поработаем в других проектах. А в Танцах со звездами в этом году много новых лиц, которых вы ждали", – написал Завадюк.

Напомним, что в финале шоу Голос країни 2021 Тина Кароль объявила, что покидает кресло тренера шоу. В интервью она также призналась, что еще до этого подумывала о завершении карьеры певицы.

До этого Тина Кароль выпустила клип Хороший парень, из альбома Красиво.

Как известно, после финала шоу Голос країни Перезавантаження на канале 1+1 прошла премьера песен Тины Кароль из ее альбома Красиво.