Стало известно, кто заменит Тину Кароль в популярном шоу 1+1

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol/

Украинская певица Тина Кароль с окончанием шоу Голос в 2021 году прекратила сотрудничество с каналом 1+1, и руководство нашло новую ведущую бэкстейджа на шоу Танці з зірками. Раньше Gold Room был на соведущей Юрия Горбунова Тине Кароль.

Как сообщает ТСН, на презентации нового сезона Танців з зірками представили новую ведущую, которая ранее была приглашенной звездой для встречи звезд на балконе после танцев.

Певицу Тину Кароль на шоу Танці з зірками заменит модель и актриса Иванна Онуфрийчук.

Кроме того, о своем повішении Онофрийчук сообoила в Instagram сториз.Читайте такжеМаскарад 2 сезон - дата выхода шоу, участники и мистические герои

"Невероятная честь стать лицом голдрума. Я обещаю, что я не подведу и обещаю, что паркет и голдрум в этом сезоне будет не таким, как всегда. И очень жду твое поддержки, Юра", — сказала Онуфрийчук.

Иванна Онофрийчу - что известно

Модель и ведущая Иванна Онофрийчук замужем. Ее муж - бизнесмен из Казахстана - Алмаз, свадьбу они сыграли в Турции летом 2021.

Иванна Онофрийчук / instagram.com/ivannaonufriichuk/

Иванна Онфрийчук родилась в Винницкой области. С 2018 года ведет телешоу Без краватки, в рамках которой общается с известными и успешными мужчинами. Студию программы посетили дизайнер Артем Климчук, ресторатор Максим Радуцкий, дизайнер Алексей Залевский, самый сильный человек мира Василий Вирастюк.