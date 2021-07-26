Тина Кароль нежно показала грудь в соблазнительном белье

Тина Кароль / ph:@spromojna

Украинская певица заинтриговала поклонников горячим фото и неоднозначным признанием.

Девушка часто дразнит поклонников и показывает не только свои гигантские вокальные достижения, но и натренированное тело и семью.

На фото в своем Instagram Тина Кароль нежно засветила ключицы и грудь в белом белье, спустив с плеч накидку, и запрокинув голову назад, разметав по плечам свободно распущенные волосы.

"...и мир - свидетель этой любви...", - пишет Тина в комментариях.

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol/

"Просто красивая фраза, или строчка из новой песни?", "Такая нежная", "Нереальная", "Кохання-зітхання", "Новая песня на подходе видимо)", - пишут в комментариях.

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