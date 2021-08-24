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Наталья Могилевская мечтает изменить строки гимна Украины

24 августа 2021, 02:55
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Певица уверена, за все эти 30 лет она со своими коллегами по цеху сделали все, чтобы украинская песня и культура становились с каждым годом лучше.

Наталья Могилевская мечтает изменить строки нашего гимна

Известная певица Наталья Могилевская предложила новые первые строки государственного гимна вместо "ще не вмерла України і слава, і воля".

О том, как могла бы могла зазвучать главная праздничная песня нашего государства, артистка сказала за кулисами шоу З Днем народження, Україно!, пишет телеканал Украина.

"Я все делаю для того, чтобы дети Украины были творческими и получали образование именно в моих руках. А еще у меня есть такая мечта - я хочу, чтобы Украина стала настолько счастливой, что мы вынуждены были изменить первые строчки гимна и пели: "Буде вічно жити, буде вічно сяяти та розквітати наша прекрасна і неймовірна Україна", - поделилась Могилевская на съемочной площадке.

Кроме того, звезда рассказала, какие времена за 30 лет независимости нашей страны считает знаковыми для себя.

"Мне кажется, лучшими годами были 90-е, вернее конец 90-х и начало 2000-х годов. Ведь на них пришелся расцвет украинского шоу-бизнеса. Именно тогда впервые проходили огромные концерты, выходили мои первые альбомы, впервые приезжали к нам западные звезды... То есть было рождение новой украинской волны и нового шоу-бизнеса, который мы создавали собственноручно", - призналась звезда.

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Однако певица уверена, за все эти 30 лет она со своими коллегами по цеху сделали все, чтобы украинская песня и культура становились с каждым годом лучше, и сегодня нам есть чем гордиться.

"Украинский шоу-бизнес пережил несколько всплесков. Первые были в 90-х годах. Но тогда мы не знали технологий - делали все сердцем. А сегодня у нас целая машина шоу-бизнеса - есть библии, технологии, форматы. Поэтому эта машина начинает создавать огромное количество артистов! И последние несколько лет, после революции, были безусловно самыми взрывными, потому что начало появляться много украиноязычных артистов", - рассказала она.

До этого группа Антитела объяснила отказ выступать на концерте ко Дню Независимости 24 августа.

Ранее организаторы концерта на день Независимости Украины объяснили, почему "порвали" с группой Green Grey.

viber
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