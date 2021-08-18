Зиброва не взяли на концерт ко Дню Независимости и раздали его песни другим артистам

Павел Зибров / Пресс-служба Oskar

Украинский артист Павел Зибров помимо воли оказался в центре скандала. Организаторы настоятельно решили не приглашать Павла Зиброва сразу на два концерта ко Дню Независимости, но тем не менее, попытались использовать его песню в нарушение авторских прав.

Концерт ко Дню Независимости Украины обрастает новыми скандалами. Как рассказала Марина Зиброва в интервью КП.юа, продюсер и режиссер концерта принципиально не хотят видеть Зиброва на сцене. Тем не менее, оказывается, артистам выдали готовить песню Зиброва Хрещатик, причем не спросив у него разрешения.

Марина Зиброва утверждает, что конфликт из-за Сергея Пермана и Катерины Царик, а также из-за инцидента на концерте в прошлый раз. Читайте такжеНазвали знаменитых исполнителей и группы, которые отказались от концерта на День Независимости

"Павел встретил Сергея Пермана на одном из концертов и спросил у него: "Сергей, я знаю, что вы в этом году делаете концерт на стадионе. Я бы тоже хотел в нем участвовать". За 30 лет независимой Украины он достаточно много сделал для страны как композитор и певец. На что ему Сергей ответил: "Павел Николаевич, вы конфликтный человек, и режиссер Катя Царик против вашего участия". Павел позвонил Кате и переспросил, на что она сказала, что на этом концерте будут петь достойные из достойных", - сказала Марина и добавила, что таким образом туда не попали очень многие артисты.

У нее даже осталась переписка насчет выступления с Перманом. В ней Сергей говорит, что отказ - это не только его мнение, но и мнение продюсера, автора песен, что Зибров не должен участвовать в концерте.

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Тем не менее, готовится еще одно мероприятие - в Мариинском дворце 22 августа, где артисты будут чествовать Героев Украины - Софию Ротару, Олега Блохина, Юрия Рыбчинского.

"Рыбчинский крестил нашу дочь, это наш близкий друг, очень много песен написано вместе с Павлом. В том числе и "Хрещатик". Знаю, что Наталье Могилевской предложили среди всех песен исполнить хит "Хрещатик", но она отказалась", - добавила Марина Зиброва.

Павел Зибров с семьей / Instagram

Тем не менее, песню после этого переделали и отдали готовить Сергею Бабкину. Павлу сообщили об этом другие музыканты. Он звонил Бабкину и просил его не исполнять его песню, так как он не давал на это разрешения.

"Попросил его не петь "Хрещатик" и объяснить Сергею Перману, что Павел не давал на это разрешения. Затем организаторы быстро поменяли трек на "Зелений гай", - объяснила женщина.

Зибров на прошлом концерте в резкой форме отказался исполнять песню Onuka, и его исполнить ее просили и режиссер концерта, и Дима Монатик, и Сергей Перман.

"С Сергеем Перманом у нас были всегда очень хорошие отношения. Даже тогда инцидент уладили и Павлу дали другие песни - "Нино" Олега Винника и "Все будет хорошо" Верки Сердючки", - отметила она.

В результате, Павел Зибров 24 августа отправляется на концерт в Днепр, где будет исполнять все свои любимые композиции.

"Мы согласились на выступление, когда нам сказали, что он участвовать в концерте на НСК "Олимпийский" не будет. Хочу пожелать организаторам концерта, чтобы это масштабное действие оставило незабываемый след в сердцах украинцев", - пожелала жена артиста.

До этого группа Антитела объяснила отказ выступать на концерте ко Дню Независимости 24 августа.

Ранее организаторы концерта на день Независимости Украины объяснили, почему "порвали" с группой Green Grey.