Группа Антитела объяснила отказ выступать на концерте ко Дню Независимости 24 августа

Антитела - Сергей Вусик / пресс-служба

Продюсер музыкальной группы Антитела признался, на каком таинственном концерте они будут выступать вместо бесплатного выступления на Олимпийском 24 августа.

Как сообщил продюсер, почти год назад их пригласили выступить на День независимости в Черновцах. Звезды не стали разрывать договоренности, поэтому отказали офису президента в концерте "Лучшие песни независимости", сказал он каналу Live.

"Мы были готовы участвовать в концерте ко Дню независимости в Киеве, но еще год назад согласовали свое участие на эту дату в Черновцах. Мы обсуждали все варианты воплощения этого плана, и даже транспортировку вертолетом, чтобы успеть на оба мероприятия," – пояснил Сергей Усик.

Он ловко ответил на провокационные вопросы журналистов - причина не в денежном вознаграждении. Также у него спросили - если бы за выступление на Олимпийском Антителам заплатили бы больше - поменяли бы ли они приоритеты?

"Нет, потому что первый договор важнее", - подчеркнул Сергей.

Как известно, организуемы ОП Владимира Зеленского концерт 24 августа на Олимпийском пройдет без оплаты музыкантам. На бесплатной основе согласились выступить Тина Кароль, Океан Эльзы и Джамала .

Многие украинские популярные группы отказались выступать на этом концерте.