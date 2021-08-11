Назвали знаменитых исполнителей и группы, которые отказались от концерта на День Независимости

Кто отказался от концерта на День Независимости Украины / Pixabay

Группа Green Grey незадолго до концерта устроила мерзкий перфоменс с блеванием на украинский язык и языковый закон, и ее исключили из спис ка участников.

Организаторы концерта сообщили, что для того, чтобы втиснуть в 3 часа программу, они сокращали множество исполнителей. Но есть те, кто оказался петь добровольно.

Как пишет Фокус, среди них очень популярные группы и исполнители.

Группа Друга Ріка примет участие в другом праздничном мероприятии.

Также от благотворительного мероприятия отказалась Katya Chilly. Она не захотела выступать бесплатно.

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Группу "Бумбокс" приглашали на мероприятие, однако артисты, как сообщила режиссер-постановщик программы, "корректно отказались".

"Антитела" также не смогут выступить в "Олимпийском", из-за концерта в другом городе.

Коллектив "Плач Иеремии", вслед за коллегами, не захотел выступать на благотворительном концерте, о чем режиссер "очень сожалеет".

Группа Onuka "занята" на мероприятиях по случаю Дня Независимости, поэтому она тоже не появится на концерте в Киеве.

Напомним, что в конце июля Green Grey пожаловались на "угнетение русскоговорящих", повторив пропаганду Кремля и признались, что их "выгнали" с концерта ко Дню Независимости Украины.

Обвиненный во всех грехах ОП отреагировал на исключение Green Grey из программы концерта. Кроме того, в Сети обратили внимание на видеообращение члена группы - Мурика, который "послал всех за мавчиками" и показал блевательный жест в отношении языкового закона в Украине. Это видео разозлило украинцев из-за такого отношения музыканта к языку и стране.