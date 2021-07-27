Группа Green Grey устроила языковой скандал из-за Дня Независимости Украины

Green Gray / УНИАН

Украинская группа публично поощряет риторику Кремля о том, что в Украине угнетают русскоговорящее население. Участники группы Green Grey заявляют, что им не дали номер ко Дню Независимости Украины из-за того, что они поют по-русски.

Как сообщил лидер группы Андрей Яценко в Facebook, им отказали из-за песни Под дождем", которая исполняется на русском языке.

"Нас пытаются стереть из истории! Мы, группа GreenGrey, практически ровесники Украины. В начале 90х мы, окрыленные независимостью и свободой рванули музыкальные просторы Украины и не только.. Песня "Под дождём" наш первый хит и очень важный в истории группы! Мы часто слышим от наших поклонников, что эта и другие наши песни изменили их мироощущения на тот момент, а для кого-то указала вектор развития...", - уверяет фронтмен группы.

Он поведал, что еще в мае группе поступило предложение от ОПУ принять участие в концерте на стадионе "Олимпийский", который хотят посвятить 30-летию Дня Независимости Украины. Якобы изначально песня была та самая - "Под дождем". Но в процессе обсуждения сценария и работы с режиссерами, их участие было отменено.Читайте такжеДень Независимости 2021 Украина будет праздновать три дня – Зеленский

"... И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украина-язычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника!! Как на это реагировать?!! За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! У нас более сотни разных наград, среди них 2е МТV music awards !! Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим! Теперь, в связи с "полiтичною доцiльнIстью" нас пытаются стереть из истории Украины", - заявил он.

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Андрей Яценко подчеркнул, что они все это время работали и жили полноценной жизнью в Украина, и они (даже) граждане Украины.

"Да мы поём на русском , но стоит ли отдавать ( приписывать) все русскоязычное культурное наследие России?!", - возмущен музыкант.

Высказывание фронтмена группы вызвал резонанс - в Сети стали обсуждать как возможность перевести песню хоть на украинский, хоть на английский, осуждать политику ОП Зеленского, а многие напомнили, что Андрей просто повторяет кремлевскую пропаганду о том, что "в Украине угнетают русскоговорящих".

Скандал с Green Grey - реакция соцсетей

"Перевести?", "Если аргумент, что все песни будут звучать на украинском, то насколько мне известно это не так", "Это безобразие. Но, кажется, в прошлом году была песня на русском Бумбокса "вахтерам". Да и сам Монатик пел на русском. Так что это новое "веяние", "Можно приписать себя к угнетаемым украинским языком и вскоре к вам приедут его защитники. Если вы не понимаете роль рус. языка в политических манипуляциях РФ, то вы живёте в каком-то вакууме очевидно", - пишут в комментариях.

Напомним, что группа Green Grey поет преимущественно русскоязычные песни, иногда на английском языке и пару на украинском.

Их первая песня "Под дождем" два года подряд был хитом в украинском "параде хит-парадов".

Группа получила множество наград за около 30-летний период творчества, а после начала российской агрессии против Украины отличилась тем, что записала песню Бабосы Боссам с Григорием Лепсом, который ездил выступать в "ДНР" и записали песню "Не стреляй! С ДДТ - о том, чтобы русские солдаты ехали домой.