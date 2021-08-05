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Скандал с Green Grey прокомментировали организаторы концерта на День Независимости

5 августа 2021, 13:39

Организаторы концерта на день Независимости Украины объяснили, почему "порвали" с группой Green Grey.

Green Grey
Green Grey / УНИАН

Уже более недели на слуху скандал с группой Green Grey, которую пригласили на концерт ко Дню Независимости Украины 2021, а потом выгнали.

У музыкантов своя твердая точка зрения, которая неожиданно повторяет пропаганду Кремля об угнетении русскоязычных в Украине.

На фоне скандала режиссер концерта Катерина Царык в интервью КП.юа рассказала, что произошло на самом деле, и почему они решили прекратить сотрудничество с Green Grey.

"Расскажу из первых уст. Группа Green Grey, безусловно, наша легендарная группа. У нас с ребятами шли переговоры, мы говорили о постановках, мы видели их на нашем концерте, потому что, как я уже сказала, это знаковая группа. Пока не произошло событие, которое поставило нас в ступор и повергло шок. Я говорю про видео, которое Мурик выложил на своей странице в Инстаграме", - говорит девушка.Читайте такжеGreen Grey "дерзко отомстила" Украине за исключение из концерта ко Дню Независимости

Она подчеркнула, что это не угнетение русскоговорящих, которым не понравился закон.

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"И проблема не в том, что он высказал свое недовольство. Мы живем в свободной стране, свободны в выражениях своих мыслей, только не надо путать свободу слова с бескультурным фактом того, как это было выражено. Речь шла не совсем же о законе, речь была о языке. И форма, в которой это было выражено, нас оскорбила. Думаю, оскорбила любого украинца, который уважает свою страну. Нам показалось некорректным такое поведение, поэтому мы приняли решение, что нам друг с другом не по пути", - объяснила Царик.

В свое время Царик сотрудничала напрямую с Green Grey, так что она призналась, что видео с "рыганием" было шоком для нее самой.

"Это было потрясением, честно вам скажу. И очень неприятно лично для меня, потому что с группой Green Grey меня связывает большая любовь.

У нас очень много артистов высказывают свое недовольство по тому или иному поводу. Но никто никого за это никогда не наказывает. Поэтому еще раз повторю: проблема не в песне на русском языке", - подчеркнула режиссер.

Также она объяснила, что изначально список артистов был такой что выступление длилось бы чуть ли не сутки, поэтому они начали сокращать участников. Нужно было втиснуть все выступления в 3 часа.

"Есть еще один нюанс. Наша концепция, как и другие, участвовала в конкурсе Министерства культуры. И пока конкурс не завершился, мы не могли подтвердить наши намерения артистам. Поэтому у некоторых артистов задолго до нашего к ним обращения уже были договоренности об их выступлении в других городах. А нарушать эти договоренности никто не может. По этой причине многих артистов, которых мы все знаем и любим и которых мы хотели бы видеть, на нашем концерте не будет. Зато мы их точно увидим на других концертах", - объяснила Катерина.

Скандал с группой Green Grey - в чем суть

В конце июля Green Grey пожаловались на "угнетение русскоговорящих", повторив пропаганду Кремля и признались, что их "выгнали" с концерта ко Дню Независимости Украины.

Обвиненный во всех грехах ОП отреагировал на исключение Green Grey из программы концерта. Кроме того, в Сети обратили внимание на видеообращение члена группы - Мурика, который "послал всех за мавчиками" и показал блевательный жест в отношении языкового закона в Украине. Это видео разозлило украинцев из-за такого отношения музыканта к языку и стране.

Green Grey в ответ заявили, что это не они "блевали на язык", а на самом деле во всем виноват ОП, так как в Украине повысили тарифы на ЖКХ. Мурик также сделал заявление, где заверил, что украинский язык и Конституцию Украины он чтит, но это не мешает ему "блевать на языковый закон".

На конфликт отреагировала писательница Лариса Ницой, которая со вкусом пристыдила музыкантов, которые распространяют пропаганду Кремля в отношении Украины по стране.

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