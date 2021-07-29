Лариса Ницой со вкусом пристыдила группу Green Grey за омерзительный скандал

Лариса Ницой / УНИАН

Писательница, педагог, общественный деятель Лариса Ницой обратила внимание украинцев на отношение группы Green Grey к Украине на фоне скандала, который сами же музыканты и спровоцировали.

Лариса Ницой в Facebook привела пример, что в других странах, где есть много русскоговорящих, артисты все равно поют на родном, хоть они и являются мировыми звездами на российской эстраде.

Она вспомнила ситуацию 5 лет назад с певицей Лаймой Вайкуле в Латвии. Ницой была удивлена, что артистка, которая пела "Ах, Вернисаж" на русском языке, в своей стране исполняла эту композицию на родном языке.

"Я выразила свое удивление. Депутат мне объяснил, что советская звезда эстрады все песни в Латвии поет латышском, потому что такое законодательство. Я спросила, были скандалы со стороны Лаймы Вайкуле. Мне депутат сказал, что не слышал о скандалах. И чем бы то ей скандалить, когда она патриот своей страны и сознательная гражданка", - сказала она.

Она провела личное исследование - и Лайма пела на остальных каналах также только на латышском.Читайте такжеГруппа Green Grey устроила языковой скандал из-за Дня Независимости Украины

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"С тех пор прошло 5 лет. С Украиной полным ходом воюет Московия. Воюет в первую очередь за господство в Украине своей московской речи. В Украине по случаю восстановления 30-летия Независимости Украины от Московии запланировали концерт с украинскими "хитами", которые звучали за эти 30 лет. Московськомовний хит Грин Грея завернули. Грин Грей начинает скандал об ущемлении", - вспомнила она скандальные заявления группы.

Это заявление Green Grey вызвало волну интереса, которая показала, что за неделю до этого они омерзительно высказались об украинском языке и языковом законе.

"Грин Грей! Я вас не знаю, вы меня тоже, но речь не об этом. 30 лет назад (или сколько там) ваша песня, которую вы написали и пели московским языком, была "хитом". С тех пор много воды утекло. Мир изменился. Изменилась ситуация в стране. Изменилась жизнь. Изменились законы ... Если вы такой патриот Украины (как вы утверждаете на ТВ) - что вам мешает спеть вашу песню УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ? "Під дощем, під дощем почекаємо й підем…" Это был бы хороший шаг на встречу своей стране", - подчеркнула она.

Лариса Ницой заметила, что песня заиграла бы новыми оттенками. Это привлекло бы внимание.

"Что мешает перевести песню на украинский язык? Отсутствие таланта? Пренебрежение к стране? Пренебрежение к законам этой страны? Упоротость? Что? Что мешает патриоту Украины петь на украинском языке? Почему Лайма Вайкуле смогла, а вы - нет?", - подчеркнула она и призвала украинцев не поддаваться на провокации Green Grey или пропаганды Кремля.

Напомним, что резонанс из-за исключения Green Grey с концерта ко Дню Независимости Украины сошел на нет, когда в Сети обратили внимание на обращение из инстаграм, где музыкант предложил "чимчикувати за мавчиками" и показал непристойный жест в адрес украинского языка.

Напомним, что группа Green Grey поет преимущественно русскоязычные песни, иногда на английском языке и пару на украинском.

Их первая песня "Под дождем" два года подряд был хитом в украинском "параде хит-парадов".

19 июля Дмитрий Муравицкий нелестно высказался о языковом законе в Украине и продемонстрировал неуважение к украинскому языку.