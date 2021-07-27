У Зеленского назвали реальную причину исключение Green Grey из программы концерта ко Дню Независимости

Green Grey / УНИАН

Группа Green Grey обвинила ОП в том, что ее вычеркивают из истории Украины, из-за отмены их выступления на концерте, который приурочен 30-летию Независимости Украины. Однако, из ответа ОПУ следует, что это не угнетение безгрешных артистов, а адекватная реакция на антиукраинскую политику.

Как сообщает УНИАН, в ОП рассказали, что пригласили Green Grey до того, как узнали их позицию по отношению к языковому закону в Украине.

Представители этой группы высказали свою позицию относительно закона о государственном языке, которая представляется организаторам некорректной, уже после их приглашения в мае 2021.

На Банковой отметили, что сейчас обсуждаются различные концепции концерта.Читайте такжеНе попал в ТОП-5: украинцы "вычеркнули" русский язык из списка необходимых

"Организаторам представляется логичным, что в концерте к 30-летию независимости Украины должны звучать песни на украинском языке. И это никоим образом не умаляет вклад русскоязычных исполнителей в развитие украинской музыкальной культуры", - добавили в ОП.

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В данный момент действительно идет обсуждение вариантов и сценариев проведения концерта, и в результате всплывшей информации произошел инцидент с отказом от услуг музыкантов.

"К сожалению, форма, в которой представители группы Green Grey публично высказали свою позицию относительно закона о государственном языке, представляется организаторам некорректной, а желание привлечь к себе внимание на искусственно раздутом конфликте - непродуктивным", - подчеркнули в ОП.

До этого фронтмен группы Green Grey заявил, что ОП нагло исключило их из списка групп, которые будут выступать на важнейшем концерте. Они возмущаются тем, что им отказали из-за их позиции относительно балланса украинского и российского в Украине.

Напомним, что группа Green Grey поет преимущественно русскоязычные песни, иногда на английском языке и пару на украинском.

Их первая песня "Под дождем" два года подряд был хитом в украинском "параде хит-парадов".

Группа получила множество наград за около 30-летний период творчества, а после начала российской агрессии против Украины отличилась тем, что записала песню Бабосы Боссам с Григорием Лепсом, который ездил выступать в "ДНР" и записали песню "Не стреляй! С ДДТ - о том, чтобы русские солдаты ехали домой.

19 июля Дмитрий Муравицкий нелестно высказался о языковом законе в Украине и продемонстрировал неуважение к украинскому языку.