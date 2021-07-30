Green Grey продолжили скандал после публикации обличающего видео с участником группы

Green Grey / УНИАН

После того, как в Сети увидели видео, где музыкант из Green Grey Мурик "посылает за мавичками" и блюет на украинский язык, музыканты опубликовали новые заявления.

Мурик из Green Grey в Instagram ответил на свое скандальное видео, из-за которого их исключили из концертной программы на День Независимости.

Он считает, что виновен апарат президента из-за тарифов ЖКХ.

"Хочу прокомментировать реакцию возмущенного аппарата президента по поводу моего поста в инстаграм. Первое, по поводу неуважения к украинскому народу, то как говорится, "чья бы корова…"! Неуважение – это ваши грабительские тарифы ЖКХ, ваши заявления типа 5000 грн это не бедность, это роющиеся в мусорных баках и просящие милостыню пенсионеры", - пишет музыкант.Читайте такжеЛариса Ницой со вкусом пристыдила группу Green Grey за омерзительный скандал

Он заявил также, что украинский язык он уважает, потому что в репертуаре группы Green Grey за 30 лет есть три украиноязычные песни.

Реклама

"Далее, по поводу неуважения к украинскому языку. Опять мимо кассы, для особо в кавычках осведомлённых сообщу, что в репертуаре группы Green Grey три песни на украинском языке, "ХтоЗна", кстати одна из моих любимых, "Шукаю тебе" и "В одному човнi" Кроме того, мы неоднократно исполняли вместе с группой Скрябин знаменитую "Маршрутку", я уже не говорю о моих сайд проектах, это басанова "Зачекай" и композиция "Блюз", а так же неопанк "Ховайся в жито" посвящённый памяти Кузи из Браты Гадюкины, с которым мы дружили", - признался Мурик.

К своей критике закона об языке он добавил, что во всем виновна Верховная Рада, "которая себя дискредитировала".

"Я выразил своё отношение к поправкам к мовному закону, а не к украинскому языку, так что не надо вот это "ля-ля . Я чту конституцию Украины и уголовный кодекс, а восхищаться законотворчеством Верховной Рады, которая себя уже давно дискредитировала я как гражданин не обязан. Теперь что касается художественной формы, а именно показанного мной clawfinger, ну уж извините, я не искусствовед и не артист балета, я рок музыкант, есть знаете ли такое направление в современной массовой культуре. У рок-н-ролла есть свой сленг, бади лэнгвич и так далее. Вы лучше смотрите, чтобы вам на следующих выборах народ не показал свой большой массовый clawfinger (кстати отличная шведская индастриал группа) А рвотный рефлекс, ну так ребята из Slayer реагировали на песни Bon Jovi, чистый юмор)", - уверяет он.Читайте такжеГруппа Green Grey устроила языковой скандал из-за Дня Независимости Украины

Между тем, другой участник группы Дизель сообщил, что Green Grey также убрали из фильма ко Дню независимости, который будут показывать на одном из украинских каналов. Мол, их сначала позвали на интервью для этой ленты, а затем интервью отменили.

Напомним, что резонанс из-за исключения Green Grey с концерта ко Дню Независимости Украины сошел на нет, когда в Сети обратили внимание на обращение из инстаграм, где музыкант предложил "чимчикувати за мавчиками" и показал непристойный жест в адрес украинского языка.

Группа Green Grey поет преимущественно русскоязычные песни, иногда на английском языке и пару на украинском.

Их первая песня "Под дождем" два года подряд был хитом в украинском "параде хит-парадов".

19 июля Дмитрий Муравицкий нелестно высказался о языковом законе в Украине и продемонстрировал неуважение к украинскому языку.