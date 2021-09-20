УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Тина Кароль показала редкие фото с мамой

20 сентября 2021, 10:27
Прослушать новость
Остановить

Фотографии Тина Кароль опубликовала на странице в соцсети в честь дня рождения матери - Светланы Либерман.

Тина Кароль
Тина Кароль опубликовала фото с мамой / instagram.com/tina_karol/

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась в соцсети редкими снимками со своей мамой - Светланой Либерман.

Фото артистка опубликовала на странице в Instagram-stories в честь дня рождения матери.

Сначала мама Тины Кароль позировала с десертом в руках, в котором была праздничная свеча.

Светлана Либерман
Светлана Либерман / instagram.com/tina_karol

На втором фото - Светлана Либерман вместе с Тиной. Они прогуливались по улице и делали селфи. Светлана была одета в серый костюм, а сама певица засветилась без макияжа и в домашнем образе.

Пользователям Сети очень понравились фото Кароль с мамой, они поздравили женщину с днем рождения и отметили, что мама и дочь очень похожи: "Тина - копия мамы, похожи", "Поздравляю и желаю всего самого наилучшего в ее жизни", "С днем рождения! Долгих лет жизни и огромного здоровья".

Тина Кароль с мамой
Тина Кароль с мамой / instagram.com/tina_karol/

Как сообщал Главред, ранее украинская певица Тина Кароль поразила поклонников рассказом о своем увлечении. На фан-странице артистки в Instagram появилось видео, на котором певица демонстрирует свой небольшой огород, признавшись, что любит выращивать не только розы.

viber
Тина Кароль новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Тина Кароль показала редкие фото с мамой». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Астролог рассказала, что нельзя делать каждому знаку Зодиака в день осеннего равноденствияАстролог рассказала, что нельзя делать каждому знаку Зодиака в день осеннего равноденствия Звезда сериала Моя улюблена Страшко: "Мне дарили и квартиры, и машины, но я от них отказывалась"Звезда сериала Моя улюблена Страшко: "Мне дарили и квартиры, и машины, но я от них отказывалась" С младенцем на руках: Катя Осадчая поделилась редким фотоС младенцем на руках: Катя Осадчая поделилась редким фото Тарифы на электричество взлетят на 50%: украинцев предупредили о росте цен на коммуналкуТарифы на электричество взлетят на 50%: украинцев предупредили о росте цен на коммуналку Звезда сериала Моя улюблена Страшко Ирина Поплавская показала роскошную фигуру в бикиниЗвезда сериала Моя улюблена Страшко Ирина Поплавская показала роскошную фигуру в бикини

Последние новости

10:27

Тина Кароль показала редкие фото с мамой

10:20

Стрельба в университете в Перми: СМИ сообщили о судьбе нападавшего Видео

10:18

Похудение: названы четыре жирных продукта, которые стоит употреблять, и два, которых следует избегать Видео

10:03

Люди спасаясь, выпрыгивают из окон: в РФ открыли стрельбу в университете, есть погибшие и раненые Видео

09:55

В Киеве неуправляемое авто убило 22-летнюю девушку на остановке Видео

Реклама
09:47

Украина шагнула в "красную зону" по динамике COVID-госпитализаций — Минздрав Видео

09:41

В моду на осень 2021 вошли лаконичные и немного романтичные брючные костюмы в стиле 70-х Фото Видео

09:41

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск мошенничества, неудача или увеличение дохода

09:35

Непереносимость лактозы: названы три признака Видео

09:13

Существует ли "пуленепробиваемый" иммунитет к коронавирусу и как его получить – ответ врача Видео

08:57

В РФ слили схему "голосования" на выборах в Госдуму РФ жителей "ЛНР" Видео

08:51

Полнолуние в сентябре 2021: дата, что нельзя делать

08:42

Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака: безвыходное положение или успех в поиске работы Видео

08:34

Украинкам светит надбавка к пенсиям: названы сумма и сроки Видео

08:19

Коронавирус в Украине 20 сентября: за сутки выявили более двух тысяч новых больных Видео

08:13

Рак: назван здоровый напиток, повышающий риск развития всех видов рака Видео

08:00

Новые ограничения и запреты: в Украине заработали обновленные правила карантина Видео

07:45

Как Порошенко примерял треуголку Наполеона и френч Сталина мнение

07:41

"Очень устал, сердечко остановилось": в Запорожье умер школьник, переживший клиническую смерть на уроке

07:05

Топ-3 наихудших родителей по знаку Зодиака: астролог назвал самых плохих мам и пап Видео

Реклама
06:59

Холод, сильный ветер и ливни: синоптик уточнил прогноз погоды на 20 сентября Видео

06:31

В Херсоне авто сбило мать с ребенком на "зебре": водитель была "под градусом" Видео

06:30

Скоро будем продавать воздух: почему Рада может разрешить вывозить лес-кругляк в ЕС мнение

05:28

Врач назвала удивительный продукт, который укрепляет иммунитет осенью Видео

05:02

В США прогнозируют окончание пандемии коронавируса уже через несколько месяцев Видео

04:22

Названы продукты, которые категорически нельзя есть после 30 лет: вы будете удивлены

03:50

Проживут дольше всех: астролог назвала знаки Зодиака с мощной защитой кармы Видео

03:02

Ночные перекусы: реальные причины и как с ними бороться

02:16

В Германии создали плюшевого мишку - копию Меркель

01:37

ОРВИ у детей и жуткий кашель: Комаровский дал простой совет, как уберечься Видео

00:51

Приметы на 20 сентября: что нельзя делать в Луков день Видео

19 сентября, воскресенье
23:55

На Днепропетровщине после ссоры с девушкой повесился парень

23:32

В Одессе в море появилось огромное грязевое пятно Видео

23:13

Ушел из жизни бывший мэр Ровно

22:50

Витаминная бомба: старинный рецепт облепихового варенья на зиму Видео

22:27

Яд в 15 раз сильнее гремучей змеи: под Одессой обнаружили самого опасного паука в мире

22:27

Обнародованы первые результаты выборов в Госдуму РФ Видео

22:08

Укрзализныця экстренно меняет маршрут одного из поездов: в чем причина

21:56

Идет настоящий холод: синоптики предупредили об опасности Видео

21:28

В России подсчитали, сколько жителей ОРДЛО проголосовало на выборах в Госдуму

Реклама
20:59

Пугачева крутила страстный роман с известным бардом - СМИ

20:39

В моду на осень-зиму 2021 2022 пришли очень теплые свитера с принтами удивительной красоты Фото

20:25

Тарзан закатил истерику и едва не устроил драку, узнав о внебрачной дочке Наташи Королевой Видео

20:11

Выборы в Госдуму РФ могут не признать из-за Донбасса - Офис президента Видео

19:52

Швейцарцы бьют тревогу из-за дефицита чипсов

19:41

Украинцев ждут дополнительные выходные: когда будем отдыхать Видео

19:27

"Белорусы идут!": есть ли угроза нападения с севера мнение

19:09

В Харькове столкнулись сразу шесть автомобилей: подробности

18:52

Пропала 2 года назад: на Волыни женщина вернулась домой после своих похорон

18:12

Астролог рассказала, что нельзя делать каждому знаку Зодиака в день осеннего равноденствия Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять