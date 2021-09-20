Тина Кароль показала редкие фото с мамой

Тина Кароль опубликовала фото с мамой / instagram.com/tina_karol/

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась в соцсети редкими снимками со своей мамой - Светланой Либерман.

Фото артистка опубликовала на странице в Instagram-stories в честь дня рождения матери.

Сначала мама Тины Кароль позировала с десертом в руках, в котором была праздничная свеча.

Светлана Либерман / instagram.com/tina_karol

На втором фото - Светлана Либерман вместе с Тиной. Они прогуливались по улице и делали селфи. Светлана была одета в серый костюм, а сама певица засветилась без макияжа и в домашнем образе.

Пользователям Сети очень понравились фото Кароль с мамой, они поздравили женщину с днем рождения и отметили, что мама и дочь очень похожи: "Тина - копия мамы, похожи", "Поздравляю и желаю всего самого наилучшего в ее жизни", "С днем рождения! Долгих лет жизни и огромного здоровья".

Тина Кароль с мамой / instagram.com/tina_karol/

Как сообщал Главред, ранее украинская певица Тина Кароль поразила поклонников рассказом о своем увлечении. На фан-странице артистки в Instagram появилось видео, на котором певица демонстрирует свой небольшой огород, признавшись, что любит выращивать не только розы.