Иванна Онуфрийчук рассказала, как на самом деле стала ведущей Танцев со звездами вместо Тины Кароль

Иванна Онуфрийчук / instagram.com/ivannaonufriichuk/?hl=uk

За два дня до нового сезона Танцев со звездами продюсеры объявили имя новой ведущей голд-рума. Певицу Тину Кароль, которая несколько лет вела шоу вместе с Юрием Горбуновым, заменила Иванна Онуфрийчук.

Иванна Онуфрийчук ранее работала моделью и была ведущей телешоу Без галстука. Однако неожиданно для публики она стала коллегой одного из самых популярных шоуменов страны Юрия Горбунова.

По словам ведущей, она не проходила никаких кастингов и проб.

Жена бизнесмена из Казахстана якобы понравилась продюсерам, когда в прошлом году была ведущей звездного балкона.

Второй выпуск Танцев со звездами она вела в паре с харизматичным Евгением Котом, а грандиозный суперфинал – с Сергеем Мельником, Арамом Арзуманяном, Дмитрием Танковичем, Позитивом, Иракли Макацарием, Александром Поповым.

Реклама

"Насколько поняла, я неплохо зарекомендовала себя как ведущая балкона в прошлых сезонах. Когда услышала это предложение, у меня отняло язык, я реально хотела расплакаться", рассказала Иванна Онуфрийчук в программе ЖВЛ на 1+1.

Ранее Главред сообщал, что певица Евгения Власова в третьем эфире Танцев со звездами решила кардинально изменить свой стиль. Она станцевала в мини-платье ча-ча-ча. Звезда раскрылась и показала всю свою сексуальность. Поэтому номер артистки получился довольно-таки соблазнительный и драйвовый.