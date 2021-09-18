Джамала растрогала трагедией из жизни своей семьи и заинтриговала номером на Танцах со звездами

Джамала заинтриговала поклонников "особенным танцем" / instagram.com/jamalajaaa

Популярная украинская певица Джамала стала одной из ярких участниц развлекательного шоу "Танцы со звездами". Звезда заинтриговала поклонников своим грядущим выступлением, которое состоится в воскресенье, 19 сентября.

Джамала написала длинный пост в Instagram о случае, который изменил ее жизнь.

"На самом деле, тут можно было бы перечислить много важных событий - победа на "Новой волне", встреча мужа, рождение первого и второго ребёнка. Но есть два года, которые для меня предрешили историю: 2016 - поворотная в моей творческой жизни победа на "Евровидении", "1944" - не только победная песня, но история моей семьи, изменившая ход целого рода Джамаладиновых", - отметила певица.

По словам Джамалы, в жизни ее семьи в свое время случилось то, о чем она никому не рассказывала. Это душераздирающая история о тяжелой жизни крымских татар, которые перенесли много горя.

"У моей къарткъартаны (прабабушки) было пятеро детей. Самая младшая дочь Сусана, которая не выдержала двухнедельного пути в товарном вагоне по дороге в среднюю Азию во время депортации. И четверо сыновей, которых прабабушка вырастила, поставила на ноги. И всем им - Айяру, Сейяру, Айдеру, Исмету - удалось вернуться на родину в Крым. Среди них мой родной дедушка Айяр", - добавила Джамала.

Реклама

Певица отметила, что постоянно удивляется любви людей к родным краям и анонсировала "особенный танец" на паркете, который исполнит вместе со своим партнером Антоном Нестеренко уже завтра, 19 сентября. Номер будет посвящен "году, который изменил жизнь".

Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.