Джамала растрогала трагедией из жизни своей семьи и заинтриговала номером на Танцах со звездами

Певица анонсировала "особенный танец" на паркете, который исполнит вместе со своим партнером Антоном Нестеренко уже завтра.
Популярная украинская певица Джамала стала одной из ярких участниц развлекательного шоу "Танцы со звездами". Звезда заинтриговала поклонников своим грядущим выступлением, которое состоится в воскресенье, 19 сентября.
Джамала написала длинный пост в Instagram о случае, который изменил ее жизнь.
"На самом деле, тут можно было бы перечислить много важных событий - победа на "Новой волне", встреча мужа, рождение первого и второго ребёнка. Но есть два года, которые для меня предрешили историю: 2016 - поворотная в моей творческой жизни победа на "Евровидении", "1944" - не только победная песня, но история моей семьи, изменившая ход целого рода Джамаладиновых", - отметила певица.
По словам Джамалы, в жизни ее семьи в свое время случилось то, о чем она никому не рассказывала. Это душераздирающая история о тяжелой жизни крымских татар, которые перенесли много горя.
"У моей къарткъартаны (прабабушки) было пятеро детей. Самая младшая дочь Сусана, которая не выдержала двухнедельного пути в товарном вагоне по дороге в среднюю Азию во время депортации. И четверо сыновей, которых прабабушка вырастила, поставила на ноги. И всем им - Айяру, Сейяру, Айдеру, Исмету - удалось вернуться на родину в Крым. Среди них мой родной дедушка Айяр", - добавила Джамала.
Певица отметила, что постоянно удивляется любви людей к родным краям и анонсировала "особенный танец" на паркете, который исполнит вместе со своим партнером Антоном Нестеренко уже завтра, 19 сентября. Номер будет посвящен "году, который изменил жизнь".
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