Участник Танцев со звездами попал в больницу с сильными болями

Евгений Папуанаишвили / instagram.com/e_papunaishvili/

Российский танцор, который известен благодаря участию в российских Танцах со звездами, рассказал, что попал в больницу с неизвестными болями. Пока что он сам не знает, что с ним, но описал симптомы, которые почувствовал.

Евгений Папуанаишвили в Instagram написал, что после спокойных дней без какой-либо нагрузки, он неожиданно почувствовал адскую боль при наклоне, и, вероятно, потерял сознание. Его положили в больницу на обследование.

"Утром кофе, душ, наклоняюсь за одеждой, а дальше помню только адскую боль в спине, и понимаю, что лежу на полу и не могу встать. У меня высокий болевой порог, но в этот раз боль была какой-то чудовищной силы. Привезли в Склифосовского. Куча анализов, обследований, и два дня в горизонтальном положении. Вчера, слава Богу, первый раз удалось встать и немного пройтись, пока как улитка", - написал он в Instagram.

Читайте такжеУчастница пришла на Танці з зірками с травмой и вопреки призывам врачай

Евгений Папуанаишвили / instagram.com/e_papunaishvili/

Многие поклонники и друзья начали писать и желать ему скорейшего выздоровления. Кто-то отметил, что это похоже на почечную колику, или на межпозвоночную грыжу.

Сам Евгений отметил, что врачи все еще выясняют причину его недомогания.

Напомним, артист переживает непростые времена - год назад они расстались с женой Салимой Бижабер. Как она уточняла - из-за его измен. Тем не менее, они вместе воспитывают дочь Софию.