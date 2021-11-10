Надя Дорофеева в тонкой пижамке зажгла с Потапом

Танцы артистов в домашней обстановке раззадорили публику.
Певица Надя Дорофеева и певец, музыкант и продюсер Алексей Потап Потапенко имеют общее богатое прошлое. Потапенко курировал музыкальные проекты Дорофеевой, кроме того музыканты со своими дражайшими половинками дружат семьями.
На своей странице в Instagram Потапенко сделал репост видео Нади Дорофеевой, на котором оба зажигательно танцуют под песню ZAVTRA.
Дорофеева без макияжа в пижамном луке из тонкой оверсайз рубашки красного цвета и белых свободных брюк пляшет, затем на заднем фоне появляется Потап, и начинает подтанцовывать.
Очевидно это видео - часть рекламной кампании по продвижению нового хита группы MOZGI, участником которой является Потап.
Таким образом Надя Дорофеева решила поддержать выход новой песни своего патрона. Ведь в соцсетях у певицы - многомиллионная аудитория поклонников, которые с радостью смотрят и слушают все то, что советует им их кумир.
Читайте такжеНадя Дорофеева в откровенном платье засветила упругие бедра и ножки для украинского глянца
Ранее Дорофеева взбудоражила сеть странным заявлением, в котором рассказала, что сомневается в чувствах мужа.
Другие интересные новости:
- Настя Каменских засветила упругий бюст и поразила сменой имиджа
- Анастасия Приходько раскрыла истинную причину ухода из политики
- 57-летняя Лолита засветила сочные ягодицы в леопардовом купальнике
- Джамала рассказала об упадке сил из-за вылета с Танцев со звездами
- "Нарочно не придумаешь!" Маша Ефросинина разбила нос перед важными съемками