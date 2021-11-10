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Надя Дорофеева в тонкой пижамке зажгла с Потапом

10 ноября 2021, 11:11
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Танцы артистов в домашней обстановке раззадорили публику.

Надя Дорофеева и Алексей Потап Потапенко / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева и певец, музыкант и продюсер Алексей Потап Потапенко имеют общее богатое прошлое. Потапенко курировал музыкальные проекты Дорофеевой, кроме того музыканты со своими дражайшими половинками дружат семьями.

На своей странице в Instagram Потапенко сделал репост видео Нади Дорофеевой, на котором оба зажигательно танцуют под песню ZAVTRA.

Дорофеева без макияжа в пижамном луке из тонкой оверсайз рубашки красного цвета и белых свободных брюк пляшет, затем на заднем фоне появляется Потап, и начинает подтанцовывать.

Очевидно это видео - часть рекламной кампании по продвижению нового хита группы MOZGI, участником которой является Потап.

Таким образом Надя Дорофеева решила поддержать выход новой песни своего патрона. Ведь в соцсетях у певицы - многомиллионная аудитория поклонников, которые с радостью смотрят и слушают все то, что советует им их кумир.

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Дорофеева и Потап танцуют под новый трек группы Мозги / Скриншот - tiktok.com/@nadyadorofeeva

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Ранее Дорофеева взбудоражила сеть странным заявлением, в котором рассказала, что сомневается в чувствах мужа.

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