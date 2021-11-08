Анастасия Приходько раскрыла истинную причину ухода из политики

Слишком много психологических ресурсов певицы было потрачено впустую.
Певица Анастасия Приходько рассказала, почему ушла из политики и вернулась к творчеству.
По словам артистки, политическая деятельность, которую она начала в ноябре 2018 года как член партии Батькивщина, была самым психологически сложным периодом ее жизни.
В это время Приходько даже бросила курить, так как ее идеологические взгляды на истинный образ политика требовали, чтобы она была примером для подражания.
Впрочем, певица объясняет свой уход из политики разочарованием в самой концепции этой деятельности.
Политику Приходько сравнила с борьбой с ветряными мельницами: "Да, это был период, который мне бы хотелось забыть это как страшный сон, потому что в борьбе с ветряными мельницами нет победителей. Этой темы здесь никогда больше не будет. Но я сказала честно".
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Ранее Приходько показала удивительное сходство с 11-летней дочерью Наной.
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