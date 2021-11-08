Обслуживание по-киевски: Лесю Никитюк накормили супом со стеклом

Никитюк возмутило обслуживание в киевском ресторане / instagram.com/lesia_nikituk

Модель и телеведущая Леся Никитюк могла серьезно травмироваться во время посещения одного из киевских заведений.

Об опасном происшествии Никитюк рассказала на своей странице в Instagram. В ресторанчике ведущая заказала тыквенный суп, но блюдо принесли девушке с неприятнейшим сюрпризом: в нем оказался крупный кусок стекла.

Из-за такого инцидента Никитюк сильно расстроилась. Она хотела оставить отзыв и оценку, но такая функция отсутствовала.

Тогда ведущая обратилась в сторис к владельцам заведения лично:

"Я, конечно, не ревизор, но я обращаюсь к владельцам заведения, которое находится у меня буквально тут, через дорогу. Наведите порядок в своем заведении, иначе я приду и наведу".

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Достаточно крупный кусок стекла принесли Никитюк в качестве приправы к тыквенному супу / instagram.com/lesia_nikituk

По иронии, буквально через пару минут после гневного поста Никитюк на страничке ресторана в Instagram была опубликована реклама того самого злосчастного крем-супа.

Реклама крем-супа появилась через несколько минут после возмущенного отзыва Никитюк / instagram.com/champagnella

Комментариев по поводу происшествия с телеведущей администрация Шампанелы в социальных сетях пока не дала.

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Ранее Никитюк показала совместное фото с новым возлюбленным.

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