Обслуживание по-киевски: Лесю Никитюк накормили супом со стеклом

Возмущенная ведущая обратилась к администрации ресторана с угрозами.
Модель и телеведущая Леся Никитюк могла серьезно травмироваться во время посещения одного из киевских заведений.
Об опасном происшествии Никитюк рассказала на своей странице в Instagram. В ресторанчике ведущая заказала тыквенный суп, но блюдо принесли девушке с неприятнейшим сюрпризом: в нем оказался крупный кусок стекла.
Из-за такого инцидента Никитюк сильно расстроилась. Она хотела оставить отзыв и оценку, но такая функция отсутствовала.
Тогда ведущая обратилась в сторис к владельцам заведения лично:
"Я, конечно, не ревизор, но я обращаюсь к владельцам заведения, которое находится у меня буквально тут, через дорогу. Наведите порядок в своем заведении, иначе я приду и наведу".
По иронии, буквально через пару минут после гневного поста Никитюк на страничке ресторана в Instagram была опубликована реклама того самого злосчастного крем-супа.
Комментариев по поводу происшествия с телеведущей администрация Шампанелы в социальных сетях пока не дала.
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Ранее Никитюк показала совместное фото с новым возлюбленным.
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