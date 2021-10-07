"Ким, это ты?" Леся Никитюк заинтриговала фанатов радикальной сменой имиджа

Леся Никитюк кардинально сменила имидж / instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая и модель Леся Никитюк – стильная штучка и следит за модными трендами. Девушка много внимания уделяет своему внешнему виду, и на публичных мероприятиях всегда появляется в идеально подобранных образах.

Также Никитюк активно ведет блог в Instagram. Впрочем, недавно все же выпала на несколько дней из интернет-пространства.

Свое возвращение ведущая отметила фото в крайне необычном для нее образе с загадочной подписью: "Добрейший вечерочек) Я тут немного выпала из инст… Всех люблю, скоро вернусь".

Поклонники привыкли видеть Лесю блондинкой. Поэтому свежие кадры, где девушка позирует с длинными и волнистыми розовыми волосами немало удивили подписчиков.

Дополнила свой необычный лук ведущая черным кожаным жакетом с поясом и черными же леггинсами.

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Леся Никитюк больше не блондинка / instagram.com/lesia_nikituk



Новый образ Никитюк одеждой и волосами напомнил подписчикам ведущей стиль Ким Кардашьян. Элина Свитолина, украинская теннисистка, даже оставила под фотографией Леси шутливый Комментарий: "Ким это ты ??!! ❤️"

Читайте такжеЛеся Никитюк без белья поразила красотой и засветила ягодицы на горячем фотоДругие поклонники заявили, что розовый цвет волос ведущей очень к лицу, и также отметили сходство Никитюк с куклой Барби:

Леся Никитюк в дерзком образе а-ля Ким Кардашьян / instagram.com/lesia_nikituk

Ранее было анонсировано, что Леся Никитюк станет звездой романтического реалити на Новом канале.