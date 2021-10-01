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Леся Никитюк показала стройные ноги в ультракоротком платье

1 октября 2021, 07:50

Ведущая соблазнительно позировала на фоне неоновой надписи "Кохай". Красное платье удачно подчеркнуло стройную фигуру звезды и ее длинные ноги.

Леся Никитюк
Леся Никитюк опубликовала свежие фото / Фото instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новые фотографии и в очередной раз вызвала восхищение у своих поклонников, которые были в восторге от ее идеальной фигуры и стройных ног.

Горячие кадры Никитюк запостила на своей странице в Instagram. Телеведущая позировала перед камерой в коротком красном платье с декольте и обнаженной спиной. Наряд удачно подчеркнул стройную фигуру звезды и ее длинные ноги.

Никитюк стояла на фоне красного дивана в виде губ, а на стене рядом была неоновая надпись "Кохай".

Подписала фотографии Никитюк смайликами в виде трех красных сердечек.

Леся Никитюк
Леся Никитюк в красном платье вызвала восторг у поклонников / Фото instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк
Леся Никитюк / Фото instagram.com/lesia_nikituk

В комментариях пользователи соцсети сделали телеведущей множество комплиментов.

Как сообщал Главред, на днях певица Вера Брежнева порадовала поклонников новыми фото. В этот раз артистка опубликовала снимок, на котором она предстала в элегантном красном платье, выгодно подчеркивающем пышный бюст.

Также Брежнева опубликовала фотографии времен своей юности. Снимки сделаны, когда ей было 15 лет, а волосы были черными и короткими.

viber
Леся Никитюк новости шоу бизнеса
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