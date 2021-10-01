Леся Никитюк показала стройные ноги в ультракоротком платье

Ведущая соблазнительно позировала на фоне неоновой надписи "Кохай". Красное платье удачно подчеркнуло стройную фигуру звезды и ее длинные ноги.
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новые фотографии и в очередной раз вызвала восхищение у своих поклонников, которые были в восторге от ее идеальной фигуры и стройных ног.
Горячие кадры Никитюк запостила на своей странице в Instagram. Телеведущая позировала перед камерой в коротком красном платье с декольте и обнаженной спиной. Наряд удачно подчеркнул стройную фигуру звезды и ее длинные ноги.
Никитюк стояла на фоне красного дивана в виде губ, а на стене рядом была неоновая надпись "Кохай".
Подписала фотографии Никитюк смайликами в виде трех красных сердечек.
В комментариях пользователи соцсети сделали телеведущей множество комплиментов.
Как сообщал Главред, на днях певица Вера Брежнева порадовала поклонников новыми фото. В этот раз артистка опубликовала снимок, на котором она предстала в элегантном красном платье, выгодно подчеркивающем пышный бюст.
Также Брежнева опубликовала фотографии времен своей юности. Снимки сделаны, когда ей было 15 лет, а волосы были черными и короткими.