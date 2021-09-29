С черными и короткими волосами: Вера Брежнева показала эксклюзивные фото

Певица Вера Брежнева решила вспомнить свою молодость и показала архивные фото / instagram.com/ververa/

Певица Вера Брежнева поделилась в соцсети архивными фотографиями, на которых у нее черные и короткие волосы.

Снимок опубликован в Instagram Брежневой. По словам артистки, кадры были сделаны в детском лагере. Сколько ей тогда было лет, Вера точно не помнит. По ее словам, возможно 15.

"Эксклюзив. Фото плохого качества , но рассмотреть можно. Мне прислала подписчица - спасибо огромное. Фото из пионерского лагеря Счастливое детство, когда я как раз покрасила волосы в чёрный цвет. Я не помню, сколько мне здесь лет (примерно 15)", - написала певица.

Вера Брежнева с черными и короткими волосами / Фото instagram.com/ververa

Так Вера Брежнева выглядела в 15 лет / Фото instagram.com/ververa

"Какая я здесь классная, спортивная и стильная. Я была активной девушкой. Участвовала во всех конкурсах, во всех детских лагерях, где я отдыхала", — вспомнила Брежнева.

К слову, некоторые поклонники Брежневой не узнали ее на фото. Другие считают, что в образе блондинки ей намного лучше. Многим фанатам образ певицы очень понравился.

Реклама

"Круто! Но с белыми волосами намного лучше!"

"А я и не поняла, где вы изображены на фотографии!"

"Да ладно! Не узнал бы, если б не пояснили. Вот это воспоминания"

Как сообщал Главред, певица Вера Брежнева порадовала поклонников новыми фото. В этот раз артистка опубликовала снимок, на котором она предстала в элегантном красном платье, выгодно подчеркивающем пышный бюст.