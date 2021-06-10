УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Лесю Никитюк взломали - выставили интимные фото и переписку с Холостяком

10 июня 2021, 21:23

Телеведущая Нового канала Леся Никитюк стала жертвой хакеров - в соцсети слили ее переписку с Михаилом Заливако.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/

Леся Никитюк тщательно скрывает свою личную жизнь, и никогда не раскрывает, с кем у нее роман. Однако, недавно, она сама опубликовала фото с Михаилом Заливако - Холостяком 11 сезона. Там он предложил ей бокал шампанского, и они перекинулись парой слов.

После этого в Сети стали "шипперить" Никитюк и Заливако, а телеведущая и Холостяк только подшучивали над этой темой.

Теперь на странице Никитюк в Instagram происходит нечто странное - ее аватар сменили на фото Дмитрия Гордона а также выставили скриншоты из ее переписки с Михаилом Заловако.

Переписка была на следующущий день после того, как Никитюк опцбликовала фото с Холостяком - 20 мая, около 22-00 вечера.

На одном из фото видно часть переписки - они показывали фото машин, и Никитюк скинула ему песню. Заливако пожаловался на фанатов, которые ему пишут из-за ведущей.

"Да, Шаришь. Леся, у меня директ горит, нам надо срочно жениться. Трындец, по ходу я не ту выбрал". В ответ Никитюк прислала аудиосообщение.

На втором скриншое видно, что Никитюк отправляла кому-то свое фото в сексуальном белье, но получателя не показали.

После этого хакеры опубликовали фото Никитюк с неизвестным парнем с подписью: "Кто же это, кто?".

"По ходу, намечается всеукраинский скандал", "Ее взломали", "Кидаем жалобы", "Только мне кажется, что Лесю не взломали. А это просто шутка, может просмотрила, или хайп - та все, что угодно. Или это я, просто, такая недоверчивая и везде ищу подвох", "Больше похоже на вранье, будь это взломщик, то слил бы всю порнузу из Директа и тп. А тут выборочная какая-то - обычная переписка", - пишут в комментариях.

Напомним, что при взломе иногда пользователям Сети "везет" - хакеры публикуют информацию частями.

Леся Никитюк последний раз была в своем аккаунте восемь часов назад - она публиковала сторис. После этого было затишье, которое закончилась сливом.

Леся Никитюк хакерская атака новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Лесю Никитюк взломали - выставили интимные фото и переписку с Холостяком». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Назван самый опасный жир в организме человека: что с ним делатьНазван самый опасный жир в организме человека: что с ним делать Алина Гросу рассказала о Романе Полянском и открыла секрет идеальных отношенийАлина Гросу рассказала о Романе Полянском и открыла секрет идеальных отношений Назван процесс, который очищает мозг от токсинов, связанных с болезнью АльцгеймераНазван процесс, который очищает мозг от токсинов, связанных с болезнью Альцгеймера Тина Кароль спустила штаны и засветила соблазнительное бельеТина Кароль спустила штаны и засветила соблазнительное белье Взорвут ли украинскую трубу: чего опасаться после запуска Северного потока-2Взорвут ли украинскую трубу: чего опасаться после запуска Северного потока-2

Последние новости

21:44

Сотрудники посольства США примеряли скандальную форму сборной Украины

21:23

Лесю Никитюк взломали - выставили интимные фото и переписку с Холостяком

20:51

Затолкали в машину и увезли: в Киеве похитили бизнесмена

20:49

В России арестовали блогера и антиукраинского пропагандиста Хованского Видео

20:49

Дочь Мэрил Стрип снова собралась замуж за музыканта

Реклама
20:38

Встреча Путина и Байдена: один будет играть по правилам, второй - нет мнение

20:34

В магазине GOG стартовала летняя распродажа – cкидки до 90% на более 3000 тайтлов Видео

20:32

Украина резко высказалась о "наезде" Путина на инициативу Зеленского насчет коренных народов Видео

20:15

Netflix назвал список актеров сериала Сумерки Богов

20:08

В Ассоциации поведали, как украинцы могут платить за газ с 1 мая

19:56

Названы приметы, которые сулят внезапное богатство Видео

19:56

Cамые большие карты в истории серии – новые подробности Battlefield 2042 Видео

19:45

Первые две страны Евросоюза признали украинские паспорта вакцинации Видео

19:31

Трагичная фотосессия с пневматом: после ВНО школьница застрелила парня

19:30

Праздник Петра и Павла в 2021 году: какого числа, традиции и запреты Видео

19:23

Только Верховная Рада может решить проблему газовых долгов – Ассоциация

19:13

В Киеве полуголый мужчина бегал с пистолетом по улице и устроил стрельбу Видео

19:13

Высокий холестерин: являются ли яйца основными виновниками повышения уровня холестерина? Видео

19:04

В Китае бродячие слоны опустошают фермы и мило отдыхают на привале Видео

19:03

В магазине EGS началась раздача одной из самых необычных игр этого поколения Видео

Реклама
18:33

В Херсоне мачеха бросила на произвол судьбы избитого малыша Видео

18:31

Названы самые популярные новые авто среди украинцев в 2021

18:22

Раздавил на глазах у отца: под Тернополем мужчина сбил девушку и сбежал после приговора в Польшу Видео

18:16

Отключение от SWIFT: Европарламент одобрил жесткий документ по Беларуси

18:11

Главный эксклюзив PS5 этого лета – Ratchet & Clank: Сквозь миры – получил релизный трейлер Видео

18:06

Врач назвал неожиданную опасность персиков и абрикосов для детей Видео

18:03

Главы МИД Украины и Италии обсудили, как работает бизнес между странами

18:02

На Земле произошло солнечное затмение: видео фантастического явления Видео

17:47

На "Азовстали" установят мощные фильтры для минимальных выбросов

17:26

"Героям слава!": УЕФА в Сети "атаковали" защитники сборной Украины Фото Видео

17:18

В Украине запретили лукашенковский телеканал Беларусь 24 Видео

17:12

На "кладбище проектов" Google появилась новая жертва Видео

16:50

Блюда из кабачков: невероятный рецепт запеканки

16:43

1+1 назвал нового креативного продюсера Танців з зірками 2021 и начал кастинг для танцоров

16:31

Новый вирус атакует дипломатические учреждения и телеком-компании - исследование

16:26

Финалист Голосу країни написал песню для выпускников из школы Видео

16:19

Офис президента спорит с УЕФА: "лозунг на форме сборной - абсолютно оправданный" Фото

16:18

"Витя, где деньги?": суд взыскал с Медведчука почти 300 тысяч в пользу издательства книги о Стусе Видео

16:06

В Британии фермер использует для майнинга криптовалюты коровий навоз

16:04

Россия высказалась о запрете лозунга "Героям слава" на форме сборной Украины: "поучила жизни" Фото Видео

Реклама
15:38

Родители сдали в детдом девочку, спасшую братьев и сестер из пожара Видео

15:18

"Метинвест" направит миллиард долларов на большой проект по производству холоднокатаного проката

15:17

Инфаркт: это упражнение может усилить риски Видео

15:16

Вышла особая версия культовой iOS 4 для всех Айфонов: как установить Видео

15:00

Им с детства снилась высота: рецензия на фильм На высотах Нью-Йорка Видео

14:42

Михаил Поплавский и Алина Гросу показали, как любовь спасет мир Видео актуально

14:30

Победительница Холостяка получила от любимого Mercedes за 2 миллиона

14:08

Ученые рассказали, когда лучше всего пить кофе Видео

14:00

Появились первые реальные фотографии контроллеров DualSense в красном и чёрном цветах Фото

13:49

Убийство мальчика-школьника в коллекторе: полиция задержала подозреваемого Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять