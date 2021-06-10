Лесю Никитюк взломали - выставили интимные фото и переписку с Холостяком

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/

Леся Никитюк тщательно скрывает свою личную жизнь, и никогда не раскрывает, с кем у нее роман. Однако, недавно, она сама опубликовала фото с Михаилом Заливако - Холостяком 11 сезона. Там он предложил ей бокал шампанского, и они перекинулись парой слов.

После этого в Сети стали "шипперить" Никитюк и Заливако, а телеведущая и Холостяк только подшучивали над этой темой.

Теперь на странице Никитюк в Instagram происходит нечто странное - ее аватар сменили на фото Дмитрия Гордона а также выставили скриншоты из ее переписки с Михаилом Заловако.

Переписка была на следующущий день после того, как Никитюк опцбликовала фото с Холостяком - 20 мая, около 22-00 вечера.

На одном из фото видно часть переписки - они показывали фото машин, и Никитюк скинула ему песню. Заливако пожаловался на фанатов, которые ему пишут из-за ведущей.

"Да, Шаришь. Леся, у меня директ горит, нам надо срочно жениться. Трындец, по ходу я не ту выбрал". В ответ Никитюк прислала аудиосообщение.

На втором скриншое видно, что Никитюк отправляла кому-то свое фото в сексуальном белье, но получателя не показали.

После этого хакеры опубликовали фото Никитюк с неизвестным парнем с подписью: "Кто же это, кто?".

"По ходу, намечается всеукраинский скандал", "Ее взломали", "Кидаем жалобы", "Только мне кажется, что Лесю не взломали. А это просто шутка, может просмотрила, или хайп - та все, что угодно. Или это я, просто, такая недоверчивая и везде ищу подвох", "Больше похоже на вранье, будь это взломщик, то слил бы всю порнузу из Директа и тп. А тут выборочная какая-то - обычная переписка", - пишут в комментариях.

Напомним, что при взломе иногда пользователям Сети "везет" - хакеры публикуют информацию частями.

Леся Никитюк последний раз была в своем аккаунте восемь часов назад - она публиковала сторис. После этого было затишье, которое закончилась сливом.